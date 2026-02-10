به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر، مجموعه‌ای از پروژه‌های اورژانسی و فوریت‌های پزشکی در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها شامل افتتاح پایگاه‌ها و ساختمان‌های جدید اورژانس شهری و جاده‌ای، توسعه ناوگان آمبولانس و موتورلانس، راه‌اندازی آشیانه‌های اورژانس هوایی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و عملیاتی است.

وزیر بهداشت و روسای سازمان اورژانس کشور با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل اورژانس، تأکید کردند که این اقدامات نقش حیاتی در افزایش سرعت و کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی، به ویژه در مناطق محروم، پرتردد و دورافتاده، دارد و فرصت مغتنمی برای نجات جان انسان‌ها و ارتقای سلامت عمومی کشور فراهم می‌کند.

نماینده استان اذربایجان غربی ادامه داد: استان آذربایجان غربی به دلیل شرایط جغرافیایی، وسعت استان و محورهای مواصلاتی پرتردد، نیاز مبرمی به خدمات فوریت‌های پزشکی چه در سطح جاده‌ای و چه در سطح شهری دارد و سرعت ارائه خدمات در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به توسعه فضاهای درمانی و اورژانسی تصریح کرد: امروز به دستور مقام عالی وزارت، شاهد اضافه شدن فضاهای جدید اورژانسی به مجموعه بیمارستانی هستیم که با راه‌اندازی و تقویت پایگاه اورژانس ارومیه، ان‌شاءالله نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی و پوشش بهتر مأموریت‌ها ایفا خواهد کرد

رئیس سازمان اورژانس کشور، در جریان بهره‌برداری از پروژه پایگاه و آشیانه اورژانس هوایی، با قدردانی از عوامل اجرایی این طرح گفت: این پروژه بزرگ بدون همکاری و همراهی مجموعه همکاران امکان‌پذیر نبود، به‌ویژه در بخش زیرساخت و آشیانه‌ای که در این منطقه احداث شده و نقش بسیار مهمی در عملیاتی شدن پایگاه دارد.

وی افزود: امیدواریم این پایگاه و آشیانه امداد هوایی بتواند برای مردم منطقه، به‌خصوص ساکنان مناطق محروم و دورافتاده‌ای که فاصله و بُعد مسافت زیادی با مرکز استان دارند، منشأ خیر و اثر باشد و در نهایت به نجات جان انسان‌ها کمک کند.

میعادفر در ادامه با اشاره به تداوم ارتباط با دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها گفت: پس از استان اصفهان، ارتباط خود را با استان آذربایجان غربی برقرار می‌کنیم تا گزارش اقدامات و ظرفیت‌های اورژانس در ارومیه نیز ارائه شود.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های اورژانس در استان آذربایجان غربی، با قدردانی از تلاش‌های همکاران اورژانس استان گفت: از همه همکاران عزیز در استان آذربایجان غربی صمیمانه تشکر می‌کنم؛ افزایش تحرک و توان عملیاتی ناوگان اورژانس، بدون تردید برای مردم این استان بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: تقویت ناوگان امدادی و ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی اورژانس، نقش مستقیمی در سرعت و کیفیت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی، تفاوت میان مرگ و زندگی را رقم بزند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از خیر و برکت زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی شما عزیزان، در مسیر نجات جان انسان‌ها و ارتقای سلامت مردم شریف استان آذربایجان غربی بیش از پیش بهره‌مند شویم.

مسئول اورژانس شهرستان فسا، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های اورژانسی این شهرستان، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه منطقه گفت: اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا با توجه به قرار گرفتن در جنوب‌شرق استان فارس و پوشش مسیرهای اصلی از سمت شرق و جنوب، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نقش کلیدی در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به مردم منطقه ایفا می‌کند.

وی افزود: راه‌اندازی این ساختمان و توسعه زیرساخت‌های اورژانسی، گام مهمی در جهت ارتقای سطح خدمات درمانی و به‌ویژه اورژانس به‌عنوان اولویت اصلی حوزه درمان به‌شمار می‌رود و ایجاد و تقویت مرکز مدیریت حوادث می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بحران‌ها و حوادث احتمالی داشته باشد.

مسئول اورژانس فسا با قدردانی از حمایت‌ها تصریح کرد: از مقام محترم عالی وزارت و ریاست محترم سازمان اورژانس کشور، همچنین از پزشکی و همه همکاران عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم که با حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر خود، زمینه راه‌اندازی این مرکز و اجرای این اقدامات ارزشمند را فراهم کردند.

وی ادامه داد: امیدواریم خیر و برکت این اقدامات و پروژه‌هایی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد، به مردم شریف منطقه برسد و شاهد ارائه خدمات بهتر و شایسته‌تر در نظام سلامت کشور عزیزمان باشیم.

مسئول حوزه اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه سلامت این دانشگاه، با تبریک چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: ضمن عرض سلام و ادب و ارادت به حضار محترم، لازم می‌دانم از عنایت ویژه مقام محترم وزارت بهداشت و معاونان ایشان به حوزه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، صمیمانه قدردانی کنم.

وی افزود: یکی از معضلات جدی در شهر مقدس مشهد، کمبود آمبولانس است؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های موجود از متوسط کشوری پایین‌تر بوده است، اما امروز به لطف حمایت‌های مقام عالی وزارت و همراهی رئیس اورژآنس کشور، با اختصاص ۱۲ دستگاه آمبولانس، ۱۲ دستگاه موتورلانس و یک دستگاه خودروی پشتیبانی، این شاخص به شرایط نرمال کشوری نزدیک خواهد شد.

مسئول حوزه اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: این اقدام نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، به‌ویژه در ایام پرتردد سال، خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در دهه مبارک فجر، در مجموع ۲۳ پروژه با زیربنای ۲۶ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بهره‌برداری می‌رسد.

مسئول حوزه اورژانس مشهد ضمن تشکر و قدردانی از همه همکاران و دست‌اندرکاران، ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان امدادی، شاهد ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مردم و زائران در شهر مقدس مشهد باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه آیین بهره‌برداری از پروژه‌های اورژانسی کشور با اشاره به جایگاه ویژه استان خراسان رضوی گفت: ویژگی شاخص استان خراسان رضوی این است که علاوه بر مدیریت و پاسخگویی به نیازهای حوزه بهداشت و درمان در سطح استان، به استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه نیز خدمات‌رسانی می‌کند و این یک اقدام بزرگ و ارزشمند است که در این منطقه در حال انجام است.

وی افزود: از همه همکاران عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم و خوشحالیم که با همکاری و هم‌افزایی، آنچه امروز مطرح شد را با کمک یکدیگر راه‌اندازی و عملیاتی خواهیم کرد. این مسیر، یک حرکت جدید و مؤثر در حوزه اورژانس کشور است که با هدف تقویت ناوگان اورژانس و ارتقای توان پاسخگویی در سطح ملی دنبال می‌شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: توسعه هماهنگ اورژانس و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، نیازمند همکاری مشترک همه استان‌هاست و خوشبختانه این روحیه تعامل و همدلی در مجموعه اورژانس کشور به‌خوبی شکل گرفته است.

مسئول اورژانس ساوه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های اورژانسی این شهرستان گفت: ساوه با توجه به قرار گرفتن در مسیرهای اصلی و پرتردد کشور، از مناطق مهم و در عین حال پرخطر در حوزه حوادث جاده‌ای است و تقویت ناوگان اورژانس در این منطقه یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز مرکز فوریت‌های پزشکی ساوه با مشارکت خیرین به بهره‌برداری رسید و پایگاه شهری شماره ۳ اورژانس نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین تمامی ارتباطات دانشکده علوم پزشکی ساوه به شبکه رادیویی جدید منتقل شده و آماده بهره‌برداری کامل است.

مسئول اورژانس ساوه با قدردانی از حمایت‌های وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ناوگان امدادی، بتوانیم خدمات بهتر و سریع‌تری به مردم منطقه ارائه دهیم. از خیرین محترم نیز که در اجرای این پروژه‌ها مشارکت داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

مسئول اورژانس استان مازندران در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های اورژانسی استان با قدردانی از حمایت‌های وزارت بهداشت گفت: استان مازندران با توجه به تردد بالای گردشگران و اهمیت استراتژیک خود در حوزه حوادث و اورژانس، همواره نیازمند تقویت ناوگان و زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی بوده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۹۸۱ نفر نیروی انسانی در استان مشغول ارائه خدمات به مردم هستند و با افتتاح ساختمان پایگاه جدید، تعداد پایگاه‌های استان افزایش پیدا خواهد کرد. ارزش تقریبی پروژه‌های امروز حدود ۸۲۰ میلیارد تومان است که به ارتقای سرعت و کیفیت خدمات بیمارستانی و اورژانسی به مردم شریف میهن کمک خواهد کرد.

مسئول اورژانس مازندران تصریح کرد: امیدواریم با تقویت ناوگان اورژانس و بهره‌برداری از پایگاه‌های جدید، خدمات بهتری نسبت به گذشته به مردم و مسافران استان ارائه شود. وی همچنین از زحمات همه همکاران اورژانس استان و دستور حمایتی وزیر محترم به ویژه در افتتاح پایگاه اورژانس نظام‌آباد قدردانی کرد.

مسئول اورژانس استان تهران در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های اورژانسی این استان گفت: امروز شاهد افتتاح چهار پایگاه دریایی و راه‌اندازی ساختمان جدید برای مرکز فوریت‌های پزشکی بودیم. همچنین یک مرکز جدید با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان برای مواقع حادثه آماده بهره‌برداری شد.

ظفرقندی از تلاش‌های وی و همه همکاران اورژانس استان تهران و همچنین حمایت‌های همکاران در استان اراک کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی، بتوانیم شرایط بهتری برای ارائه خدمات اورژانسی در این مناطق فراهم کنیم.

اسماعیل توکلی ضمن تشکر از تمامی پرسنل اورژانس تهران و کشور، افزود: در ایام سخت گذشته و بحران اخیر، همکاران ما با وجود مشکلات و سختی‌ها، همواره در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام بوده‌اند و با سربلندی به محل خدمت رسیدند.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما همان چیزی است که در قرآن کریم آمده است؛ احیای یک جان انسان برابر با نجات همه انسان‌هاست. این فرصتی مغتنم برای پرسنل اورژانس است تا به بهترین نحو به مردم خدمت کنند.

رئیس اورژانس تهران در پایان اظهار امیدواری کرد که پرسنل اورژانس کمافی‌السابق با تلاش و تعهد خود، بتوانند به مردم خدمت‌رسانی کنند و همواره در مسیر نجات جان انسان‌ها موفق باشند.