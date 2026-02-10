ظفرقندی: کادر درمان در اورژانس به وظیفه خود پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در نشست خبری افتتاح پروژه های اورژانس گفت: کادر درمان و پزشکی کشور در تمامی اورژانس‌ها به وظیفه خود که خدمت به مردم و نجات جان انسان‌هاست، پایبند هستند و این تعهد تحت تأثیر گفته‌ها و مطالب مختلف افراد قرار نمی‌گیرد و این یک وظیفه حرفه‌ای، اساسی و پایه‌ای است که تمامی بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها برای آن آموزش دیده و تربیت شده‌اند و تجربه نشان داده که در تمامی بحران‌ها و ایام حساس، کادر درمان وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند.

ظفرقندی همچنین بر اهمیت حمایت از کادر درمان و پرسنل بیمارستان‌ها و فراهم کردن شرایط امن و ایمن برای آن‌ها و بیماران تاکید کرد تا بهترین خدمات درمانی ارائه شود.

وی با اشاره به آمادگی سیستم درمانی کشور گفت: در حوادث گذشته از جمله جنگ ۱۲ روزه و بحران‌های اخیر، اورژانس با وجود مشکلات و مخاطرات، حضوری فعال و موفق داشته است و برای آینده نیز جلسات متعدد، برنامه‌ریزی و آمادگی گسترده‌ای در سراسر کشور فراهم شده است و امیدواریم هیچ مشکلی رخ ندهد، اما در هر شرایطی آماده خدمت هستیم.

وی درباره آخرین وضعیت ارز دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در خصوص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی هیچ تصمیم جدیدی در نظر گرفته نشده و همچنان به صورت قبل ادامه پیدا می‌کند و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.