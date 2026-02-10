آب و هوای نامساعد در کیپ شرقی آفریقای جنوبی جان ۲ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مقامات محلی کیپ شرقی در آفریقای جنوبی روز سه شنبه اعلام کردند که پس از بارش شدید باران، بادهای شدید و سیل در منطقه اورتامبو، دو نفر در این استان جان خود را از دست داده‌اند.

طبق بیانیه‌ای که توسط شهرداری منطقه اورتامبو، یکی از هفت منطقه این استان، منتشر شد، گزارش‌های اولیه تأیید شده نشان می‌دهد که این تلفات در دو منطقه جداگانه در این منطقه رخ داده است.

چندین جامعه در سراسر این شهرداری تحت تأثیر آب و هوای نامساعد قرار گرفتند که باعث سیل، خسارت به زیرساخت‌ها و قطع برق شد.

ارزیابی‌های اولیه نشان داد که چندین خانوار بی‌خانمان یا تا حدی آواره شده‌اند، در حالی که جاده‌های دسترسی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها متحمل خسارت شده‌اند. مقامات همچنین از نابودی محصولات کشاورزی و تلفات دامی مرتبط با رعد و برق خبر دادند و خاطرنشان کردند که ارزیابی خسارات ادامه دارد و ارقام اولیه هنوز در مراحل اولیه هستند.

ساختارهای مدیریت بحران در سطح محلی بلافاصله فعال شدند و گزارش‌های اولیه به مرکز مدیریت بحران ناحیه ارسال شد که هماهنگی واکنش در سطح منطقه را بر عهده دارد.

حمایت‌های امدادی با هماهنگی ذینفعان استانی و محلی، از جمله سرپناه موقت، بسته‌های غذایی، پتو، تشک، بسته‌های بهداشتی و سایر اقلام ضروری خانگی، در حال بسیج شدن است.