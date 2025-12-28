علیاصغر رنجبر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹۶ محکوم مالی جرائم غیرعمد با مجموع بدهی بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان از زندانهای خراسان شمالی آزاد شدهاند.
وی افزود: از مجموع افراد آزادشده، ۱۸۵ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بودهاند و با بهرهمندی از حمایتهای قانونی، کمکهای مردمی و پیگیریهای ستاد دیه و دستگاه قضایی، زمینه آزادی آنان فراهم شده است.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی با اشاره به وضعیت فعلی زندانیان جرائم غیرعمد در استان گفت: در حال حاضر، ۲۳۷ نفر بهعنوان محکوم مالی جرائم غیرعمد با مجموع بدهی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در زندانهای خراسانشمالی حضور دارند.
وی ضمن قدردانی از همراهی خیرین، نهادهای حمایتی و دستگاههای ذیربط، بر تداوم تلاشها برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم غیرعمد و تسریع در روند آزادی واجدان شرایط تأکید کرد.
