  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

۴۷ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان شمالی آزاد شدند

۴۷ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان شمالی آزاد شدند

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: همزمان با هفته وحدت، ۴۷ نفر از مددجویان زندان‌های استان که مرتکب جرائم غیرعمد شده بودند، آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که در زندان مرکزی بجنورد، برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت هفته وحدت و در مراسمی که با حضور مسئولان قضائی در زندان مرکزی بجنورد برگزار شد، ۴۷ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود: این افراد عمدتاً شامل مددجویانی بودند که به دلیل محکومیت‌های مالی یا ارتکاب جرائم غیرعمد در زندان به سر می‌بردند و با همکاری ستاد دیه استان، حمایت خیران نیکوکار، اعلام گذشت شکات و استفاده از دیگر ارفاقات قانونی زمینه آزادی آنان فراهم شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: این اقدام، هدیه‌ای به مناسبت هفته وحدت بود تا مددجویان بتوانند طعم شیرین آزادی را در کنار خانواده‌های خود تجربه کنند.

کد خبر 6584711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها