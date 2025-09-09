۴۷ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان شمالی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا براتیزاده پیش از ظهر سهشنبه در آئین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که در زندان مرکزی بجنورد، برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت هفته وحدت و در مراسمی که با حضور مسئولان قضائی در زندان مرکزی بجنورد برگزار شد، ۴۷ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند.
وی افزود: این افراد عمدتاً شامل مددجویانی بودند که به دلیل محکومیتهای مالی یا ارتکاب جرائم غیرعمد در زندان به سر میبردند و با همکاری ستاد دیه استان، حمایت خیران نیکوکار، اعلام گذشت شکات و استفاده از دیگر ارفاقات قانونی زمینه آزادی آنان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: این اقدام، هدیهای به مناسبت هفته وحدت بود تا مددجویان بتوانند طعم شیرین آزادی را در کنار خانوادههای خود تجربه کنند.
نظر شما