آخوندکمالی‌: انقلاب اسلامی حاصل ایمان و تبعیت مردم از رهبری است

حاج گلدی آخوند کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ بهمن‌ماه، روزی سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران اسلامی است که سرانجام سال‌ها مبارزه، ایستادگی و فداکاری مردم مسلمان به ثمر نشست و به خواست خداوند متعال، حکومت جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حاصل ایمان، وحدت و تبعیت مردم از رهبری دینی بود، افزود: این روز بزرگ، یادآور پیروزی اراده ملت بر طاغوت و سلطه بیگانگان است و نشان داد ملتی که برای خدا قیام کند، هیچ قدرتی توان ایستادن در برابر او را نخواهد داشت.

عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جهان تصریح کرد: امروز نیز ۲۲ بهمن، مظهر قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که دشمنان انقلاب به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، با مشاهده حضور میلیونی و یکپارچه مردم، بیش از پیش به ناتوانی خود در برابر این ملت پی می‌برند.

آخوند کمالی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، لبیک عملی به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و پیام روشنی به بدخواهان می‌دهد که ملت ایران با وجود همه فشارها، تهدیدها و جنگ روانی دشمن، همچنان پای آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی ایستاده است.

وی افزود: این حضور باشکوه، نه‌تنها نمایش وحدت شیعه و سنی و انسجام ملی است، بلکه عاملی مهم در تقویت روحیه مسئولان و خنثی‌سازی توطئه‌هایی است که با هدف ایجاد ناامیدی، اختلاف و تضعیف باورهای دینی طراحی شده‌اند.

عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور تأکید کرد: ۲۲ بهمن فرصتی دوباره برای تجدید بیعت با امام راحل (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری است و ان‌شاءالله امسال نیز مردم با حضوری گسترده‌تر و باشکوه‌تر، نشان خواهند داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان مقتدر، زنده و الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان است.َ