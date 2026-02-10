درخشش جوان کنگانی در جشنواره ابوذر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان بوشهر با حضور مسئولان استانی و جمعی از فعالان حوزه رسانه برگزار شد و نفرات برتر بخش‌های مختلف با رأی هیئت داوران معرفی شدند.

در بخش تیتر، ابراهیم بهمنی مدیرمسئول رسانه جنوب استان بوشهر موفق شد با کسب بیشترین امتیاز، رتبه نخست این بخش را به دست آورد.

در آیین اختتامیه این جشنواره، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به وی اهدا شد. در بخشی از متن این لوح تقدیر آمده است: «رسانه آیینه‌دار حقیقت و نماد مجاهدت در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه است و خبرنگاران و اصحاب رسانه، سربازان جبهه روشنگری‌اند که با قلم و اندیشه خود، راه بصیرت را روشن می‌سازند.

ضمن تبریک ایام خجسته دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، جنابعالی در یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر سال ۱۴۰۴ مفتخر به کسب مقام اول در قالب رسانه‌ای «تیتر» شده‌اید.

بدین‌وسیله با اهدای این لوح تقدیر به همراه تندیس جشنواره، از تلاش‌ها و زحمات ارزنده شما قدردانی به عمل می‌آید.

امید است با توکل بر خداوند متعال و همت والا، در مسیر تبیین حقیقت، نشر امید و حفظ عزت و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همواره موفق و مؤید باشید.

این لوح به امضای سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم‌دل، فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، رسیده است.

جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان بوشهر به یازدهمین دوره برگزاری خود رسیده و در سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای مهم حوزه رسانه در استان تبدیل شده است. این جشنواره به همت سازمان بسیج رسانه کشور برگزار می‌شود و در قالب مراحل استانی و کشوری دنبال می‌شود.