به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز تاریخی افتتاح سفارت فلسطین در تهران، مراسم گرامیداشت این واقعه تاریخی با حضور سیدمجتبی ابطحی، دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان حوزه مقاومت و مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد حامی فلسطین، در مقابل مقر این سفارت در خیابان فلسطین تهران برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با اهدای ده‌ها شاخه گل و سر دادن شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین، یاد و خاطره این رویداد تاریخی را گرامی داشتند و بر تداوم حمایت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران از آرمان آزادی فلسطین تأکید کردند. فضای مراسم، نمادی از همبستگی مردمی با مردم مظلوم فلسطین و یادآور پیوند عمیق انقلاب اسلامی ایران با مسئله فلسطین بود.

سیدمجتبی ابطحی در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت افتتاح سفارت فلسطین در ایران، اظهار کرد: افتتاح سفارت فلسطین در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، پیامی روشن به جهان مخابره کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مسئله فلسطین را نه یک موضوع منطقه‌ای، بلکه یک مسئله انسانی، اسلامی و جهانی می‌داند.

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین مجلس تصریح کرد: این سفارت، تنها یک نمایندگی دیپلماتیک نیست، بلکه نماد ایستادگی در برابر اشغالگری و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است.

افتتاح سفارت فلسطین در تهران به روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. در آن زمان، با دستور تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی در تهران تعطیل و به نمایندگی سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد. این اقدام، ایران را به نخستین کشوری در جهان تبدیل کرد که به‌صورت رسمی سفارت فلسطین را در پایتخت خود افتتاح کرد؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان داشت و معادلات سیاسی مربوط به مسئله فلسطین را تحت تأثیر قرار داد.

این تصمیم تاریخی در شرایطی اتخاذ شد که پیش از انقلاب اسلامی، ایران از متحدان اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه به شمار می‌رفت اما با پیروزی انقلاب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه حمایت از مستضعفان و مقابله با نظام سلطه تعریف شد و فلسطین به عنوان محور اصلی این رویکرد، جایگاه ویژه‌ای یافت. نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نیز در همین راستا و به‌عنوان مکمل سیاست حمایت از فلسطین صورت گرفت.

شرکت‌کنندگان در مراسم گرامیداشت سالروز افتتاح سفارت فلسطین، با تأکید بر تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی، بر ضرورت حفظ وحدت میان گروه‌های مقاومت فلسطینی و افزایش حمایت‌های مردمی و بین‌المللی از مردم این سرزمین تأکید کردند. همچنین فعالان حاضر در این مراسم، سکوت برخی نهادهای بین‌المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار ایفای نقش مؤثرتر سازمان‌های حقوق بشری شدند.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حمایت از فلسطین، بر ادامه مسیر مقاومت تا آزادی کامل سرزمین فلسطین و قدس شریف تاکید کردند.