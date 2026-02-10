به گزارش خبرگزاری مهر،گردهمایی ۳روزه «برنامهریزی تحول و تعالی حل اختلاف» با حضور حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه روسای کل و معاونین حل اختلاف دادگستریهای استانهای سراسر کشور از صبح سهشنبه ۲۱ بهمن ماه آغاز شد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی در ابتدای این گردهمایی، چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
وی در ادامه این همایش بیان کرد: اگر ۵۰ درصد دعاوی حقوقی به داوری حرفهای ارجاع شود، فعالیت قضات، کیفیتر خواهد شد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با تاکید بر کمک گرفتن از داوری حرفهای، اضافه کرد: اینکه چرا برخی قضات پرونده را به داوران حرفهای ارجاع نمیدهند، باید بررسی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد شرط داوری هیچ منافاتی با اختیار مردم ندارد، گفت: در خصوص داوری و میانجیگری نیز شیوهنامه جدید ابلاغ و داوری برای اعضای افتخاری شورا مجاز شده و پروانه داوری برای آنها صادر میشود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی اظهار کرد: طرح «وکلای مصلح» نیز باید پختهسازی شود تا برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شود، لذا فعالان شوراهای حل اختلاف باید پیشنهادات خود در این حوزه را ارائه دهند.
به گفته وی، این طرح به منظور تشویق وکلا برای ایجاد صلح و سازش در خانوادهها تدوین شده است.
وی ادامه داد: ساماندهی نیروهای شوراهای حل اختلاف از طریق آزمون انجام شد و ۱۰ هزار نفر در مرحله اول این آزمون پذیرفته شدند که پنج هزار نفر از آنها از اعضای شوراهای حل اختلاف هستند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: قرآن و عترت ریسمان الهی و حقیقت ولایتالله است و باید به آنها تمسک جست. حقیقت ایمان باید در کلام و عمل همه نمایان باشد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی امانت بزرگی در دست ماست که برای حفظ عزت آن باید فراوان کار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه برای ادای تکلیف سیاسی باید در حفظ این امانت الهی کارهای بزرگ انجام داد، افزود: ضعف در بیان، تبیین و روایتگری درست وجود دارد، گاه جای ظالم و مظلوم را تغییر میدهند که باید برای ممانعت از این موضوع فراوان روشنگری کرد.
به گفته وی، نسل جوان را باید بیشتر دریابیم و ارتباط با جوانان و نوجوانان را باید عمیق کرد تا از ولایت الله جدا نشوند.
در ابتدای این همایش نیز حجتالاسلاموالمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ضمن خوشآمدگویی به میهمانان، طی سخنانی اظهار کرد: در استان خراسان رضوی برای اولین بار در کشور مجتمعهای قضایی ایجاد کردهایم به این نحو که در این مجتمعها دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف وجود دارند.
وی افزود: رعایت حقوق زنان در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. اختلاف بین خانوادهها تاثیر منفی در جامعه و وقوع اغتشاشات دارد، لذا صلح و سازش باید با جدیت توسط شوراهای حل اختلاف دنبال شود
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