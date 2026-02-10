راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد اراده ملی و پاسخ ملت ایران به توطئه دشمنان است

آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن گفت: راهپیمایی امسال مردم، فراتر از یک مناسبت تقویمی و سالانه است، زیرا در شرایطی برگزار می‌شود که دشمن تمام توان خود را نه فقط برای ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی، بلکه برای فروپاشی ایران به کار گرفته است.

وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر کشوری که مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته، اوضاع امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن به مراتب بدتر از گذشته شده است، اما متأسفانه برخی افراد در داخل، خواهان چنین وضعیتی هستند.

آیت‌الله مدرسی با انتقاد از این رویکرد گفت: کدام موجود زنده‌ای علاقه‌مند است خانه و کاشانه‌اش مورد حمله قرار گیرد؟ قرآن کریم برخی انسان‌ها را هم‌تراز با حیوانات و پست‌تر از آنان معرفی می‌کند و این معنا در رفتارهای این افراد که خواهان حمله به کاشانه‌شان هستند آشکار است.

وی راهپیمایی ۲۲ بهمن را دارای دو بُعد درونی و بین‌المللی دانست و اظهار کرد: دشمنان می‌خواهد ببیند این وحدت ملی چگونه دوباره شکل می‌گیرد، اراده مردم ایران چگونه خود را نشان می‌دهد، به دنبال تأثیر مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی بر تضعیف اراده ملت هستند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد تأکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه‌ای از توفندگی، کوبندگی و روایت امت مستضعف جهان در برابر استکبار جهانی است و این حضور عظیم مردمی، فردا بار دیگر این حقیقت را به جهانیان نشان خواهد داد.