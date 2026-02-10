دعوت انجمن قلم ایران از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

متن بیانیه و دعوت انجمن قلم ایران به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۲ بهمن، روزی است که خورشید ایمان، بصیرت و اراده الهی ملت ایران بر بلندای تاریخ درخشید و فجر آزادی و استقلال بر این سرزمین تابیدن گرفت. در چنین روزی، ملتی متکی بر ایمان دینی، رهبری الهی و عزم استوار، طومار سلطه و وابستگی را در هم پیچید و مسیر عزت و سربلندی را در مقابل چشم جهانیان نمایان ساخت. امروز، در گام دوم انقلاب، یوم‌الله ۲۲ بهمن، بیش از هر زمان دیگر یادآور رسالت بزرگ ملت ایران در پاسداری از هویت ریشه‌دار ایرانی-اسلامی، استقلال ملی و ولایت فقیه است.

ملت ایران در طول ۴۷ سال در برابر همه فتنه‌ها و دسیسه‌ها، از جمله کودتای صهیونیستی–آمریکایی دی ماه سال جاری، با بصیرت و هوشیاری مثال‌زدنی ایستاد و نشان داد که دشمن هرگز قادر نیست با جنگ شناختی و رسانه‌ای، این ملت مؤمن و انقلابی را از آرمان‌هایش جدا سازد. این ایستادگی، نماد اقتدار فعال ما در جبهه مقاومت منطقه‌ای و جهانی است. انجمن قلم ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مستقل ادبی کشور و در برگیرنده جمعی از نویسندگان، شاعران و اهالی قلم متعهد این سرزمین، بر خود فرض می‌داند که در صف مقدم جبهه فرهنگی انقلاب، پرچم روشن جهاد تبیین را برافرازد و پاسدار سنگر قلم، اندیشه و فرهنگ متعهد باشد.

این مجموعه فرهنگی و مردمی، روز ۲۲ بهمن امسال را آزمونی بزرگ برای تداوم هویت ملی و وحدت می‌داند. مشارکت گسترده و دشمن‌شکن مردم در راهپیمایی باشکوه این روز، نه‌تنها پاسداشت پیروزی انقلاب، بلکه اعلام وفاداری دوباره به بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی،امام خمینی (ره)، شهیدان و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است؛ پیامی از جنس امید به آینده‌ای روشن که با تمسک بر وعده صادق الهی، خودباوری و ایستادگی ملی شکل می‌گیرد.

انجمن قلم ایران با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌العالی) اعلام می‌کند که در مسیر پیشرفت معنوی و تمدنی ملت ایران، همچنان هویت فرهنگی و قلم انقلابی خود را در خدمت آرمان‌های امت اسلامی و محور مقاومت قرار خواهد داد و با خلق آثار فاخر، امید به آینده‌ای مهدوی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.

ملت ایران چون درختی کهن که بر اسمان عزت سایه افکن شده و در تاریخ کهن و پر افتخار خود ریشه دارد در ۲۲ بهمن امسال، با تجلی حضورش، دوست داران عدالت جهانی و کرامت انسانی را در ذیل شاخه طوبای خود گرد اورده و دشمنان انسانیت و کرامت را از دسترسی به این شجره طیبه مأیوس‌تر از همیشه خواهد ساخت. ان‌شاءالله

انجمن قلم ایران ۲۱ بهمن ۱۴۰۴