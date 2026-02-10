طنین گلبانگ الله اکبر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، گلبانگ الله اکبر مردم استان سمنان شامگاه سه شنبه و مقارن با شی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با سراسر ایران زمین طنین انداز شد.

مردم استان سمنان راس ساعت ۲۱ به مانند سنوات گذشته با حضور در میادین اصلی شهر، پشت بام ها و کوی و برزن ندای الله اکبر سرداده و بار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

به همت شهرداری ها و مدیریت شهری در مراکز شهر های استان سمنان نیز برنامه نورافشانی و جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور باشکوه مردم برگزار شد.

ویژه برنامه های پیروزی انقلاب اسلامی نیز امشب در مساجد استان سمنان با حضور پرشور مردم برگزار شد مردمی که خود را آماده می کنند تا در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کنند.

امشب همچنین جشن انقلاب در سالن های ورزشی و آمفی تئاترهای استان سمنان هم در حال برگزاری است. مردم باحضور در این ویژه برنامه ها بار دیگر حضوری پرشور را به نمایش گذاشتند.

امشب آسمان استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان نورباران شد جشنی به بلندای آسمان رفیع ایران اسلامی و به وسعت دل های کویری مردم دیار قومس مردمی که همواره پای انقلاب اسلامی شان ایستاده اند.

پویش‌های مختلفی نیز در فضای مجازی ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در حال برگزاری است و مردم تصاویر مرتبط با جشن‌های انقلاب اسلامی با هم به اشتراک می‌گذارند.