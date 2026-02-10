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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

جشن انقلاب در شهرستان مرزی خواف

جشن انقلاب در شهرستان مرزی خواف

خواف- به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایران جشن بزرگی در پارک معراج شهرستان خواف برگزار شد.

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کد مطلب 6745823

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