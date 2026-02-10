https://mehrnews.com/x3bmBS ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲ کد مطلب 6745823 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲ جشن انقلاب در شهرستان مرزی خواف خواف- به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایران جشن بزرگی در پارک معراج شهرستان خواف برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6745823 کپی شد مطالب مرتبط گلبانگ الله اکبر در قوچان جشن انقلاب اسلامی و گلبانگ الله اکبر در تربت جام آبادانی روستاها از اولویتهای دولت چهاردهم است حضور یکپارچه در ۲۲ بهمن قویترین عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است بانگ الله اکبر در بردسکن طنین انداز شد حضور مردم در ۲۲ بهمن پاسخ قاطع به فتنهها است ۲۲ بهمن به صحنهای باشکوه از وحدت و همدلی ملت ایران تبدیل می شود ویژهبرنامه «حماسه ماندگار» در حرم مطهر رضوی برگزار میشود اقتدار امروز ایران ثمره خون شهدا و حضور آگاهانه مردم است برچسبها انقلاب اسلامی ایران راهپیمایی 22 بهمن خراسان رضوی
نظر شما