اقتدار امروز ایران ثمره خون شهدا و حضور آگاهانه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد نیکبین، در مراسم افتتاح پروژههای شهرداری فرگقلعه که با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولین و مردم شهر فرگ قلعه با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از تلاشها و پیگیریهای مجموعه مدیریت شهری این شهر قدردانی و اظهار کرد: همه پیشرفتهای انقلاب اسلامی ایران ریشه در انقلابی دارد که ۴۷ سال پیش با خون پدران و برادران ما به ثمر نشست.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ماههای اخیر، مجموعه شهرداری با پیگیریهای شبانهروزی و جدیت مثالزدنی، اقدامات قابل توجهی را در حوزه ماشینآلات، زیرساختها و پروژههای عمرانی به سرانجام رسانده است؛ بهگونهای که حجم ماشینآلات تأمینشده برای این شهر کوچک، قابل مقایسه با برخی شهرستانهای بزرگ است.
وی با بیان اینکه گزارشهای ارائهشده از سوی شهردار نشاندهنده تحولات مثبت و ویژه در این منطقه است، افزود: احداث میدان جدید و اجرای پروژههای عمرانی مختلف در فرگ قلعه، نویدبخش آیندهای روشن برای توسعه شهری است و این مسیر خدمت، با همت مدیریت شهری و همراهی مردم، با قدرت ادامه خواهد یافت.
نیکبین با تأکید بر ماهیت انقلابی این دستاوردها تصریح کرد: همه این پیشرفتها ریشه در انقلابی دارد که ۴۷ سال پیش با خون پدران و برادران ما به ثمر نشست و انقلاب اسلامی در روزهای نخست، نه ابزار داشت و نه امکانات، اما با ایمان مردم و توکل به خدا، دشمنان نتوانستند حتی یک وجب از خاک این سرزمین را تصرف کنند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز نهتنها شهرکهای موشکی روی زمین و زیر زمین رونمایی میشود، بلکه از توانمندیهای دفاعی زیر دریا نیز پردهبرداری شده است و این اقتدار، حاصل اتکا به خداوند، توان دفاعی کشور و مهمتر از همه، حضور و حمایت مردم است.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن، یکی از مهمترین جلوههای حمایت مردم از انقلاب و نظام است و حضور گسترده مردم در این مراسم، تأثیر مستقیمی بر روابط و معادلات دیپلماتیک کشور دارد.
نیک بین ادامه داد: همانگونه که مردم منطقه در مناسبتهای گذشته حضوری کمنظیر داشتند، فردا نیز با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداریشان به انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی افزود: با تأمین اعتبارات لازم و بهبود شرایط جوی، پروژههای عمرانی از جمله آسفالت مسیرهای اصلی منطقه بهزودی اجرایی شده و شاهد افتتاح طرحهای بزرگتر و شکوفایی هرچه بیشتر فرگقلعه باشیم.
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