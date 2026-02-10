محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیان کرد: در چهل و هفتمین سال انقلاب، به دلیل فشارهای غرب خصوصاً آمریکا و اسرائیل به کشور، شرایط نسبت به سال‌های گذشته متفاوت تر است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان این القا را به دنیا مخابره می‌کنند که مردم ایران از کشور فاصله گرفتند و احتمال عدم حضور آنها در راهپیمایی ۲۲ بهمن وجود دارد.

وی با بیان اینکه انتظارات داخلی از کشور بین مردم وجود دارد، تصریح کرد: این مسائل داخلی است و حتماً مردم با مسئولان، موضوعات را حل خواهند کرد اما هیچگاه برای وطن و خاک ایران مسامحه‌ای نخواهند داشت.

امیر تاکید کرد: به رغم تبلیغ دشمن مبنی بر اینکه مردم از انقلاب فاصله گرفتند، قطعا آن ها با حضور در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن پیامی را به دنیا مخابره می‌کنند که در سال‌های گذشته این پیام مخابره نشده بود.