به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، در پی بازنشر گسترده ویدئویی در فضای مجازی و از سوی حساب‌های کاربری معاند از ادعاهای زن و شوهری اردبیلی مبنی بر کشته شدن فرزندشان در جریان اغتشاشات اخیر، جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل ضمن تکذیب محتوای فوق، اظهار کرد: سال‌ها قبل دختر زن و شوهری معتاد، دارای سوابق متعدد کیفری و تحت تعقیب به‌دلیل جرایم مختلف در یکی از استان‌های شمالی کشور خودکشی می‌کند.

وی افزود: بررسی موضوع در همان زمان توسط مراجع ذی‌ربط آن استان صورت گرفته، نهایتا مجوز دفن متوفی با احراز و تایید خودکشی صادر می‌شود.

آفاقی گفت: با گذشت چند سال از موضوع، اخیرا و درپی توطئه دشمنان برای اغتشاش و نا آرامی در کشور، سازمان شکست خورده رسانه‌ای دشمن در نهایت استیصال و با سو استفاده از وضعیت نامناسب روحی و روانی و معلوم الحالی زن و شوهر موصوف، اقدام به یارگیری و تولید محتوای سرتاسر کذب و ربط دادن خودکشی چند سال قبل به فوت وی در جریان اغتشاش نموده است.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: با توجه به شناسایی محل سکونت فعلی زوج تحت تعقیب مذکور در اردبیل، دستورات قضایی لازم جهت تعقیب قضایی از بابت شکایات افراد مختلف و همچنین همکاری اخیر با رسانه‌های معاند با نشر اکاذیب صادر شده است و نتیجه تحقیقات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد