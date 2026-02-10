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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

جشن انقلاب در سطح شهر مشهد

جشن انقلاب در سطح شهر مشهد

مشهد- در شامگاه سه شنبه ۲۱ بهمن ماه جشن انقلاب در خیابان ابوطالب مشهد با حضور مردم مشهد برگزار شدـ

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کد مطلب 6745850

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