https://mehrnews.com/x3bmCr ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6745850 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹ جشن انقلاب در سطح شهر مشهد مشهد- در شامگاه سه شنبه ۲۱ بهمن ماه جشن انقلاب در خیابان ابوطالب مشهد با حضور مردم مشهد برگزار شدـ دریافت 13 MB کد مطلب 6745850 کپی شد مطالب مرتبط جشن انقلاب اسلامی و گلبانگ الله اکبر در تربت جام راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد؛ پایتخت معنوی ایران آغاز شد حضور مردم در ۲۲ بهمن پاسخ قاطع به فتنهها است حضور یکپارچه در ۲۲ بهمن قویترین عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است اقتدار امروز ایران ثمره خون شهدا و حضور آگاهانه مردم است برچسبها راهپیمایی 22 بهمن انقلاب اسلامی ایران مشهد راهپیمایی 22 بهمن 1404
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