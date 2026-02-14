فاصله هوایی تهران با شهرهای جنوبی ایران چقدر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جنوب ایران با سواحل دیدنی، هوای گرم، بازارهای محلی و جزایر تماشایی یکی از محبوب‌ترین مقصدهای سفر برای تهرانی‌ها به شمار می‌رود. بسیاری از مسافران برای رسیدن به این مناطق، سفر هوایی را انتخاب می‌کنند تا بدون خستگی راه به مقصد برسند. در هنگام تهیه بلیط هواپیما معمولاً اولین چیزی که مسافران می‌خواهند بدانند، فاصله هوایی تهران تا شهرهای جنوبی است. دانستن این فاصله به مسافران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و مقصد مناسب‌تری را انتخاب کنند.

فاصله هوایی تهران با شهرهای جنوبی ایران

اگر قصد دارید برای سفر به جنوب برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشید، اطلاع از فاصله هوایی بین تهران و شهرهای جنوبی تصویر واضح‌تری از مسیر پیش‌رو در اختیارتان قرار می‌دهد. در ادامه، فاصله هوایی تهران تا مهم‌ترین شهرها و جزایر جنوبی را به‌صورت خلاصه و کاربردی بررسی می‌کنیم تا انتخاب مقصد برایتان ساده‌تر شود.

تهران – اهواز

فاصله هوایی بین فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران تا شهید قاسم سلیمانی اهواز تقریباً ۵۵۵ کیلومتر است. بنابراین، اگر بلیط پرواز چارتری تهران اهواز را خریداری کنید حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه طول می‌کشد تا به مقصد برسید. لازم به ذکر است که عواملی مثل نوع هواپیما، شرایط جوی و مسیر انتخابی می‌توانند مدت زمان پرواز را تغییر دهند.

تهران – بندرعباس

پروازهای تهران به سمت بندرعباس از فرودگاه مهرآباد به مقصد فرودگاه بین‌الملل این شهر انجام می‌شود. فاصله هوایی این دو شهر تقریبا ۱۰۴۷ کیلومتر است که معمولا بین یک ساعت و ۴۰ دقیقه تا حدود یک ساعت و ۵۵ دقیقه طول می‌کشد. مدت زمان این پرواز تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند شرایط جوی قرار دارد. به‌طور مثال، بارش باران یا وزش باد در طول مسیر می‌توانند زمان سفر را تغییر دهند. با این وجود، خرید بلیط هوایی تهران بندرعباس بهترین گزینه برای رسیدن به این شهر محسوب می‌شود؛ چراکه نیازی نیست مسافت طولانی جاده‌ای را تحمل کنید و با خستگی فراوان به مقصد برسید.

تهران – کیش

فاصله هوایی از فرودگاه مهرآباد تهران به فرودگاه بین‌المللی کیش حدود ۱۰۵۰ کیلومتر است. در این مسیر هوایی باید یک ساعت و چهل دقیقه تا دو ساعت داخل هواپیما بنشینید تا به مقصد برسید. لازم به ذکر است که این مدت زمان کاملا تقریبی است و باتوجه به مواردی مانند نوع هواپیما، وضعیت آب و هوا، مسیر پروازی و … تغییر می‌کند.

تهران – قشم

اگر برای سفر به قشم برنامه‌ریزی کرده‌اید یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنید مدت زمان پرواز است. فاصله هوایی تهران تا کیش در حدود ۱۰۸۳ کیلومتر است و کمتر از دو ساعت به‌طول می‌انجامد. برای خرید بلیط هواپیمای تهران به قشم می‌توانید به سایت پته مراجعه کنید. این بلیط‌ در تمامی روزهای هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز از طریق سایت پته در دسترس شما قرار دارند.

تهران – بوشهر

بوشهر جزو شهرهایی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی بین تهرانی‌ها پیدا کرده است. باتوجه به مسافت طولانی زمینی، بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند تا با هواپیما به این شهر زیبا سفر کنند. فاصله تهران تا بوشهر با هواپیما در حدود ۷۵۰ کیلومتر است که در یک ساعت و ده دقیقه انجام می‌شود. این پروازها از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد فرودگاه بوشهر بلند می‌شوند و در اغلب روزها برقرار هستند.

تهران – چابهار

برای رسیدن به شهر زیبای چابهار با هواپیما باید فاصله‌ای در حدود ۱۴۲۹ کیلومتر را در دو ساعت و پانزده دقیقه طی کنید. پروازها از فرودگاه مهرآباد تهران به کنارک چابهار انجام می‌شود. برای خرید ارزان‌ترین بلیط تهران به مقصد چابهار کافیست به سایت پته سر بزنید تا با کمک هوش مصنوعی این سایت در مدت زمان کوتاهی گزینه‌ای مناسب با بودجه‌تان پیدا کنید.

کدام شهر جنوبی کوتاه‌ترین پرواز را دارد؟

کوتاه‌ترین مسیرهای هوایی تهران به جنوب به شهرهای بوشهر و اهواز اختصاص دارد. پرواز مستقیم به این دو مقصد معمولاً کمتر از یک ساعت و نیم زمان می‌برد. در مجموع، بیشتر پروازهای داخلی ایران زیر دو ساعت انجام می‌شوند؛ موضوعی که باعث شده سفر هوایی به یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین گزینه‌ها برای جابه‌جایی بین شهرها تبدیل شود.

مزایای سفر به جنوب با هواپیما

سفر به جنوب با هواپیما مزیت‌های بیشماری دارد که در ادامه به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

صرفه‌جویی در زمان؛ پرواز به شهرهای جنوبی مانند چابهار، کیش، بوشهر و اهواز اغلب کمتر از دو ساعت طول می‌کشد. بدین ترتیب، زمان بیشتری برای گردش و استراحت در مقصد خواهید داشت.

راحتی و آرامش مسیر؛ صندلی‌های راحت، فضای آرام و امکان تماشای فیلم در هواپیما، مسیر سفر را کوتاه‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌کنند.

دور ماندن از ترافیک و خستگی؛ در سفر با هواپیما از مسیرهای طولانی زمینی، ترافیک و خستگی ناشی از رانندگی طولانی در امان می‌مانید.

امکانات فرودگاهی؛ وجود رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و فضاهای استراحت در فرودگاه، تجربه سفر را دلپذیرتر می‌کنند.

قبل از سفر هوایی به جنوب ایران به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای آن که سفر هوایی بدون دردسر انجام شود بهتر است به نکات مهمی که در این بخش اشاره می‌کنیم توجه‌ کنید.

آماده‌سازی مدارک سفر

پیش از حرکت به سمت فرودگاه، مدارک شناسایی و بلیط خود را در یک کیف دم‌دست قرار دهید تا هنگام پذیرش و کنترل، معطل نشوید.

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رزرو آنلاین بلیط

خرید اینترنتی بلیط از سایت پته این امکان را دراختیارتان قرار می‌دهد که به مقایسه قیمت‌ها بپردازید و گزینه مناسب‌تری انتخاب کنید.

انتخاب زمان مناسب برای خرید

در بازه‌های شلوغ مانند تعطیلات یا فصل‌های پرگردشگر جنوب، قیمت بلیط‌ها معمولاً بالاتر می‌رود. اگر تاریخ سفرتان مشخص است، چند هفته زودتر برای خرید بلیط هواپیما اقدام کنید.

چک کردن بلیط‌های لحظه آخری

اگر زمان سفرتان انعطاف‌پذیر است، بلیط‌های چارتری یا لحظه آخری گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای هستند. این بلیط‌ها اغلب در ساعات نزدیک به پرواز و با قیمت بسیار مناسب ارائه می‌شوند.

جمع‌بندی

با خنک شدن هوا، تعداد مسافرانی که از تهران عازم جنوب می‌شوند افزایش می‌یابد. بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند با هواپیما به جنوب کشور سفر کنند تا سریع‌تر به مقصد برسند. باوجود آنکه فاصله هوایی تهران با شهرهای جنوبی زیاد است، اما با هواپیما در کمتر از دو ساعت می‌توانید به مقصد موردنظرتان برسید. به‌همین دلیل، بعد از سفر هوایی مسافران بدون احساس خستگی و به‌محض رسیدن به شهرهای جنوبی می‌توانند به گشت‌وگذار بپردازند.

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