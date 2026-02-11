یزدی ها در راه حماسه آفرینی؛ پر شورتر از همیشه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در یزد با حضور پرشور مردم آغاز شد.

در این مراسم که همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است، مردم ولایی یزد راهپیمایی امسال را از میدان آزادی و در جوار ساختمان نیمه سوخته شهرداری یزد که در آتش کینه اغتشاشاگران در ۱۸ دی ماه در آتش سوخت آغاز کردند.

مردم مسیر خیابان طالقانی را تا میدان شهید بهشتی و خیابان امام خمینی(ره) تا چهارراه امیرچقماق را با عزمی راسخ راهپیمایی می‌کنند.

تجمع پایانی و میعادگاه عاشقان در این راهپیمایی حسینیه بزرگ امیرچقماق و در جوار شهدای گمنام، است که قطعا جلوه‌ای از اقتدار و اتحاد ملت ایران خواهد بود.

مردم یزد بار دیگر عزم ملی خود را برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ناامیدی دشمنان به نمایش می‌گذارند.