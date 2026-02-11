به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که تهدیدها و ارعاب افکنی از سوی آمریکا تمام نشده است و دولت ترامپ در قبال اروپا سیاست خصمانه آشکاری دارد و به دنبال فروپاشی اتحادیه اروپاست.

وی در گفتگویی با برخی رسانه‌های اروپایی از جمله فایننشال تایمز و لوموند از رهبران اتحادیه اروپا خواست که به سمت تغییراتی در راستای تقویت توان پایداری اقتصادی در برابر واشنگتن و پکن حرکت کنند.

ماکرون با اشاره به اینکه توقف موقتی تهدیدهای واشنگتن علیه متحدان اروپایی نباید به عنوان تحول دائمی در موضع آمریکا تلقی شود افزود: دولت ترامپ رفتار خصمانه آشکاری در قبال اروپا دارد و به دنبال فروپاشی اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا نباید با این احساس امنیت کاذب که تنش‌ها با ایالات متحده بر سر گرینلند، فناوری و تجارت پایان یافته، فریب بخورد.

ماکرون گفت که دولت ترامپ «آشکارا ضد اروپایی» است و به دنبال «تجزیه» اتحادیه اروپاست. او از اروپا خواست تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک را افزایش دهد.

وی افزود: اروپا «لحظه گرینلند» را به‌عنوان زنگ هشداری در نظر بگیرد تا اصلاحات اقتصادی را که مدت‌ها به‌تعویق‌افتاده است، به پیش ببرد و قدرت جهانی این بلوک را تقویت کند.

ماکرون گفت: ما در حال حاضر در مرحله ای به سر می بریم که لحظه گرینلند است و تهدیدها و ارعاب هایی رخ داد و ناگهان واشنگتن عقب نشست و ما بر این باوریم که موضوع تمام شده است، اما این را یک ثانیه هم باور نکنید. اروپا نباید علیرغم پایان ظاهری اختلافات بر سر گرینلند، تجارت و فناوری، آرام شدن تنش‌ها با واشنگتن را با یک تغییر پایدار اشتباه بگیرد. ما فکر می‌کنیم که تمام شده است هر روز، تهدیدهایی علیه داروسازی، فناوری دیجیتال و غیره وجود دارد.

درباره نحوه تعامل با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: وقتی یک اقدام تجاوزکارانه آشکار وجود دارد، فکر می‌کنم کاری که باید انجام دهیم این نیست که تسلیم شویم یا سعی کنیم به توافق برسیم. فکر می‌کنم ماه‌هاست که این استراتژی را امتحان کرده‌ایم. این استراتژی جواب نمی‌دهد.

وی با هشدار درباره تعرفه‌های احتمالی ترامپ برای واردات از آمریکا در صورت استفاده اتحادیه اروپا از قانون خدمات دیجیتال خود برای کنترل شرکت‌های فناوری، افزود: قطعاً ایالات متحده در ماه‌های آینده به دلیل مقررات دیجیتال به ما حمله خواهد کرد. همچنین اسپانیا و فرانسه ممکن است به دلیل ممنوعیت‌های پیشنهادی رسانه‌های اجتماعی برای کودکان هدف قرار گیرند.

ماکرون تاکید کرد: اینکه اروپایی‌ها بگویند عقول کودکان ما فروشی نیست و احساسات کودکان ما نباید توسط پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی یا چینی مورد سوءاستفاده تجاری قرار گیرد، نشان دهنده حاکمیت و نشان دهنده یک اروپای قوی است.