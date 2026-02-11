به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین انصاریان در سخنانی با بیان روایتی اخلاقی از زندگی حضرت موسی، به تبیین جایگاه محبت الهی در زندگی انسان پرداخت و تأکید کرد که بسیاری از انسانها از نعمتی بزرگ برخوردارند اما خود از آن غافلاند.
وی با بیان اینکه حضرت موسی در مسیر حرکت به سوی کوه طور با سه نفر روبهرو شد، گفت: نخست جوانی بود که از دغدغه ازدواج سخن گفت و تأکید داشت با وجود فراهم بودن شرایط اخلاقی، اجازه این ازدواج داده نمیشود و او نگران آلوده شدن به گناه است.
این استاد اخلاق افزود: فرد دوم مشکل مالی خود را با حضرت موسی در میان گذاشت و از او خواست تا برای گشایش کارش دعا کند و نفر سوم که فردی کمتوقع بود، تنها درخواست یک دست لباس داشت.
حجتالاسلام انصاریان ادامه داد: پس از پایان مناجات، خطاب الهی به حضرت موسی رسید که به آن جوان بگو گره از کارت گشوده شد و میتوانی با همان دختری که شایسته است ازدواج کنی. به فرد دوم نیز گفته شد که زمینهای برای گشایش مالی او فراهم شده و به زودی به او خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اما درباره نفر سوم، خطاب آمد که نیازی به رساندن پیامی نیست، چرا که درخواست یک دست لباس در برابر نعمتی که به او عطا شده، قابل مقایسه نیست.
این خطیب دینی با اشاره به پیام الهی در ادامه این روایت گفت: خداوند فرمود روزی که محبت خود را تقسیم کردم، آن را به فرشتگان، جن و انسانها بخشیدم و به کسانی که شایستگی داشتند، عشق خود را در باطنشان قرار دادم و از محبتی که به تو دادهام، ذرهای کم نگذاشتهام.
حجتالاسلام انصاریان در پایان تأکید کرد: انسانی که از محبت الهی برخوردار است، دستش پر است و باید از خود بپرسد با داشتن چنین نعمتی، چه درخواست دیگری میتواند داشته باشد.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می شود:
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