به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن شامگاه پنجشنبه در آیین معارفه سرپرست جدید بخشداری کومله با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را نمادی از انسجام و اتحاد ملی دانست و گفت: مردم شهرستان لنگرود همواره در صحنه‌های مختلف پیشتاز بوده‌اند و امسال نیز بر اساس برآوردهای انجام شده، جمعیت شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت.

وی با اشاره به جایگاه شهرستان لنگرود و بخش کومله در تقدیم شهدای شاخص و پرورش چهره‌های فرهیخته افزود: این منطقه ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و مسئولیت مدیران برای خدمت‌رسانی به مردم سنگین است.

گلشن از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها مربوط به بخش خصوصی است که نشان‌دهنده ضرورت تقویت مشارکت مردم در اقتصاد است. همچنین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی بزرگ در سطح شهرستان با پیگیری‌های انجام شده در حال اجراست.

فرماندار لنگرود انتخابات شوراهای اسلامی را از مأموریت‌های مهم بخشدار جدید عنوان کرد و افزود: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستا از فردا آغاز می‌شود و سیاست دولت بر حضور همه سلایق در چارچوب قانون است تا انتخاباتی پرشور در ۱۱ اردیبهشت برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل کشاورزی، بر لزوم مدیریت منابع آب و تسریع در لایروبی آب‌بندان‌ها تأکید کرد و گفت: در شهرستان لنگرود بیش از ۳۰۰ هکتار آب‌بندان در حال لایروبی است که ۱۳۰ هکتار آن برای فصل زراعی امسال آماده می‌شود.

گلشن با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها از جمله رفع تداخلات اراضی و لایروبی‌های بخش جهاد کشاورزی کندی‌هایی وجود دارد، خواستار تسریع در اقدامات شد.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، بر برگزاری جلسات تنظیم بازار و نظارت بر عرضه کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در حوزه نانوایی‌ها خوشبختانه وضعیت بخش کومله مطلوب است، اما باید آمادگی لازم برای ایام پایانی سال فراهم شود.

فرماندار لنگرود همچنین بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و پرداخت مطالبات کارگران شهرداری تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های موجود و حمایت‌های ملی، بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

گلشن در پایان با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید بخشداری کومله، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جمعی، روند توسعه این بخش شتاب گیرد.

شایان ذکر است طی حکمی از سوی استاندار گیلان، «میرعلی درنگیده» به عنوان سرپرست جدید بخشداری کومله منصوب و در مراسمی با حضور فرماندار و نماینده شهرستان لنگرود معرفی شد.

میرعلی درنگیده، دارای مدرک کارشناسی مهندسی اجرایی عمران با ۱۵ سال سابقه خدمت در فرمانداری لنگرود، از جمله ۱۲ سال فعالیت در واحد عمران این فرمانداری، سوابقی همچون کارشناس مدیریت بحران، توسعه کشاورزی و آب زراعی، کارشناس مدیریت پسماند و پیگیری امور پروژه‌های عمرانی شهرستان را در کارنامه خود دارد.

همچنین از زحمات و خدمات «جعفر پور رجب»، سرپرست سابق بخشداری کومله، تقدیر به عمل آمد.