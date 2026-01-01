دومین جشنواره شکرانه برداشت پرتقال در روستای پرشکوه لنگرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره شکرانه برداشت پرتقال عصر پنجشنبه با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه گردشگری روستایی و ایجاد نشاط اجتماعی، از عصر چهارشنبه در روستای پرشکوه بخش کومله شهرستان لنگرود آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.
یوسف گلشن فرماندار لنگرود با اشاره به برنامههای متنوع این جشنواره گفت: در این رویداد فرهنگی، هنری و ورزشی، ۳۶ غرفه برای عرضه انواع پرتقال، صنایع دستی، سوغات و محصولات محلی برپا شده تا توانمندیهای منطقه معرفی شود.
وی افزود: جشنواره با همکاری بخشداری کومله، دهیاری روستای پرشکوه، نیروی انتظامی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه پرتقال پرشکوه از مرکبات معروف استان گیلان است، تصریح کرد: سالانه پس از برداشت، کشاورزان محصول خود را به صورت مستقیم عرضه میکنند و میزبان گردشگران و مسافران عبوری هستند که نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد.
گلشن همچنین به ظرفیت باغات مرکبات شهرستان اشاره کرد و گفت: لنگرود دارای حدود یکهزار و ۸۰۰ هکتار باغات مرکبات است که بخش قابل توجهی از آن در میان باغات سرسبز چای واقع شده و جلوه ویژهای به سیمای طبیعی منطقه بخشیده است.
وی در پایان با اشاره به رویکرد شهرستان در برگزاری جشنوارههای فرهنگی و کشاورزی افزود: از ابتدای سال جاری، جشنوارههای چای، نان دیوشل، بهارنارنج و جشنهای «شبهای روشن» در لنگرود و سواحل چمخاله برگزار شده که همه با هدف تقویت اقتصاد محلی و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شدهاند.
