تخلیه ۱۷ کشتی گندم در بندر چابهار؛ واردات از مرز ۱.۲ میلیون تن گذشت

محمدرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تخلیه گسترده کشتی‌های حامل گندم در سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری بیش از ۱۷ کشتی حامل گندم از طریق تخلیه شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مجموع گندم وارد شده از این طریق به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن می‌رسد که بخش عمده آن به استان‌های مختلف کشور حمل شده و بخشی نیز در انبارهای مکران ذخیره‌سازی شده و در نوبت حمل قرار دارد.

وی افزود: هدف‌گذاری واردات گندم در سال جاری ۸۰۰ هزار تن بوده که با ورود این محموله‌ها، حدود ۴۰۰ هزار تن بیش از برنامه پیش‌بینی‌شده وارد کشور شده است. به طور میانگین نیز ماهانه دو کشتی حامل گندم در بندر چابهار پهلوگیری کرده‌اند.

سرگزی ادامه داد: تأمین گندم حدود ۱۱ تا ۱۲ استان کشور، به‌ویژه استان‌های مرکزی تا شرق کشور، بر عهده سیستان و بلوچستان و به‌طور خاص بندر چابهار است.

مدیرکل غله استان با اشاره به روند توزیع گفت: روزانه بین چهار تا پنج هزار تن گندم از انبارها بارگیری و به سراسر کشور ارسال می‌شود و در برخی موارد نیز پس از انجام تشریفات، حمل مستقیم از کشتی به مقصد استان‌ها انجام می‌گیرد تا سرعت تأمین افزایش یابد و کشور با کمبود گندم مواجه نشود.

وی درباره آمار مقایسه‌ای واردات نیز بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ میزان واردات گندم نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از سه برابر شده است؛ به‌طوری که سال گذشته حدود ۴۱۲ هزار تن واردات انجام شد، در حالی که امسال این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است. همچنین واردات امسال نسبت به سال ۱۴۰۲ که حدود ۶۰۰ هزار تن بود، تقریباً دو برابر افزایش داشته است.