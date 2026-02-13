  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۸

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در چابهار

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در چابهار

زاهدان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۴ هزار قلم تجهیزات رایانه ای و مواد پلاستیکی ذوب شده قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسینعلی کریمی امین گفت: در راستای اجرای طرح‌ مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، پلیس امنیت اقتصادی گمرک چابهار حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون که قصد خروج از کشور را داشته مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن ۴ هزار قلم تجهیزات رایانه ای (برد کامپیوتر) و مواد پلاستیکی ذوب شده قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اشاره به توقیف یک دستگاه کامیون و معرفی یک نفر متهم به مرجع قضایی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت در کشور است و بر اساس وظایف ذاتی، پلیس با پدیده قاچاق برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 6747601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      با این وضعیت گرونی قاچاق کالا افزایش پیدا می کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه