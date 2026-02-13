امام جمعه قم: هزینه هر اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران سنگین خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده و کمنظیر مردم در راهپیمایی چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم مؤمن، بصیر و ولایتمدار قم همگام با ملت بزرگ ایران، پیام روشن انقلاب اسلامی را با صلابت و رسایی به جهانیان مخابره کردند و بار دیگر جلوهای از اتحاد، همبستگی و اقتدار مردمی نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.
وی گفت: این حضور گسترده موجب یأس و ناامیدی دشمنانی شد که سالهاست در توهم تضعیف اراده ملت ایران به سر میبرند و با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای در پی القای ناکارآمدی نظام هستند.
امام جمعه قم با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود، اجتماع عظیم و میلیونی مردم را مایه نومیدی دشمنان دانستند و همگان را به حفظ انسجام ارزشمند ملی دعوت کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم ایران قوی بیان کرد: راهبرد ایران قوی از ابتدای دهه ۹۰ به عنوان سیاست کلان نظام در بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح شده و تحقق آن، تنها مسیر صیانت از منافع ملت در برابر زیادهخواهی مستکبران جهانی است و قدرت ملی برای هر ملت، امری حیاتی و انکارناپذیر است و هیچ ایرانی خواهان کشوری ضعیف و وابسته نیست.
آیت الله سعیدی با اشاره به اهمیت مؤلفههای فرهنگی و هویتی در تقویت اقتدار ملی تصریح کرد: توجه به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، مسئله پوشش و حجاب، بخشی از همین منظومه قدرت ملی است و تجربه تاریخی برخی کشورها نشان میدهد که فاصله گرفتن از هویت دینی و فرهنگی چه پیامدهایی به دنبال دارد.
وی افزود: در ایران نیز تغییرات تحمیلی در دوره رضاخان خسارتهایی بر پیکره فرهنگی جامعه وارد کرد که آثار آن تا سالها باقی ماند.
وی ادامه داد: دشمنان ملت ایران به خوبی میدانند که این مؤلفهها با منافع آنان در تضاد است و از همین رو تلاش میکنند با شیوههای نرم و جنگ ترکیبی، ملت را از دستیابی به مراتب بالای اقتدار بازدارند، اما حضور حماسی مردم در صحنههایی همچون ۲۲ بهمن، پاسخی قاطع به این طراحیهاست.
امام جمعه قم با تأکید بر اینکه مواجهه ملت ایران با جبهه استکبار محدود به راهپیماییها نیست، گفت: ایستادگی مردم در برابر ظلم و زیادهخواهی، مسیری مستمر و برخاسته از ایمان آنان است و این عزم راسخ تا فروپاشی ساختارهای ظلم جهانی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به شعار مرگ بر آمریکا که در راهپیمایی امسال سر داده شد، اظهار کرد: مخاطب این شعار، مردم آمریکا نیستند، بلکه دولتهای مستکبر و سیاستهای خصمانهای است که سالها علیه ملت ایران اعمال شده است.
آیت الله سعیدی افزود: به دولت آمریکا هشدار میدهیم که سرمایهگذاریهای کلان آنان در منطقه، در صورت هرگونه خطای راهبردی، در تیررس توان دفاعی جمهوری اسلامی قرار دارد و هزینه هر اقدام خصمانهای سنگین خواهد بود.
وی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به فرارسیدن ماه شعبان و دهه تکریم و تعظیم مساجد بیان کرد: مسجد از آغاز اسلام تاکنون کانون پیوند دین و زندگی مردم بوده و همواره نقشی تعیینکننده در هدایت جامعه ایفا کرده است.
امام جمعه قم گفت: در جریان آشوبهای اخیر، حرمت صدها مسجد در کشور شکسته شد و احساسات دینی مردم جریحهدار گردید، اما تاریخ نشان داده است که هر بار دشمنان در پی تخریب مساجد و تضعیف باورهای دینی برآمدهاند، مردم با شور ایمانی بیشتری در صحنه حاضر شده و این پایگاههای معنوی را بازسازی کردهاند.
وی افزود: انتظار میرود بزرگان، متولیان و جوانان مؤمن با حضور فعالتر در مساجد، بر غنای برنامههای فرهنگی و معنوی این پایگاههای مهم اجتماعی بیفزایند تا نقشآفرینی مسجد در تراز انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شود.
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