به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان قم با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: این لطف خدای تعالی است که این نهضت و انقلاب را با حضور مردم از ابتدا تا به امروز رونق بخشیده و به پیروزی رسانده است.

وی اضافه کرد: این همان وعده الهی است که خدای تعالی به پیامبرش فرمود شما از توطئه‌ها و مکر دشمن نگران نباشید چون خداوند پشتیبان توست و سابقه زندگی تو هم گواه این حقیقت است که خداوند با نصرت خود به وسیله مومنان شما را تقویت کرده است.

تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به نقش موثر مردم مومن در تقویت دین اسلام که در قرآن اشاره شده اظهار کرد: در انقلاب اسلامی ایران هم نقش رهبری حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبر و سایر مراجع عظام و علما و دانشگاهیان و اندیشمندان در تائید این نهضت عظیم از یک سو و نقش بی‌بدیل مردم با ایمان از سوی دیگر بسیار برجسته است.

ابعاد پیروزی انقلاب هنوز روشن نیست

وی با بیان اینکه هنوز ابعاد این حادثه عظیم حتی برای خواص هم روشن نیست، تأکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی پایان تحقیر یک ملت بود؛ ملتی که در طول قرن‌ها به شدت تحقیر شده و جای تأسف این بود که این تحقیر ملت نه تنها از سوی دولت‌های خارجی بلکه از سوی حاکمان داخلی نیز انجام می‌گرفت.

امام جمعه قم قانون کاپیتولاسیون را بزرگترین خیانت و اهانت محمدرضا پهلوی به ملت ذکر کرد و افزود: وقتی ملتی در کشور و خانه خودش تحقیر شده به دنبال آن فقر اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی هم خواهد بود.

وی با بیان اینکه قیام امام برای شکستن این سلطه جهنمی بود، اظهار کرد: اینجا نقش مهم مردم بود که امام امت را در خلق حماسه بزرگ موفق ساخت. مردم اسرائیل غاصب، انگلیس مکار، شوروی ملحد و آمریکای جنایتکار را شناخته بودند.

سعیدی گفت: آمریکا که با انقلاب اسلامی ایران منافع نامشروع خودش را از دست داده بود و با توجه به خوی استکباری و احساس مالکیتی که بر دنیا می‌کند هیچ وقت خیرخواه ملت ما نخواهد بود.

امام جمعه قم اضافه کرد: آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون کمر بر شکست و براندازی نظام جمهوری اسلامی بسته و اگر در این عرصه ناکام مانده تصمیم بر محدودکردن جمهوری اسلامی گرفته است.

دست رد مردم بر سینه آمریکا

وی با بیان اینکه جرم مردم ایران این است که با شجاعت، دست رد بر سینه آمریکای متجاوزگر زدند اظهار کرد: شما مردم در فتنه ۸۸ چنان سیلی به صورت آمریکا زدید که تاکنون چنین سیلی نخورده است.

حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه ما با رهبری مقام معظم رهبری در مبارزه با جهانخواران درس‌ها و تجربه‌های بزرگی به دست آورده‌ایم تصریح کرد: برای رسیدن به قله‌ها فقط به خدا توکل کنیم و در راه رسیدن به اهداف نباید به هیچ کسی امیدوار بود.

وی تاکید کرد: با همه دنیا تعامل داشته باشیم اما ملت ما هرگز جنایات و تحقیرهای دولت های آمریکا را فراموش نخواهد کرد. ملت ایران با اتکا به خداوند و رهبری مقام معظم رهبری امروز خود را تنها قدرتی می‌داند که در برابر زیاده‌خواهی های آمریکا با عزت و اقتدار ایستاده و الحام بخش سایر ملتهای آزادی خواه شده است.

آمریکا بدون نظر صهیونیست‌ها قدمی نمی‌تواند بردارد

تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به علت ناکامی‌های پی در پی آمریکا در منطقه و جهان گفت: آن گونه که مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی هوایی فرمودند آمریکایی‌ها می‌پندارند مردم کشورها بدون حمایت آنها کاری از پیش نخواهند برد و دست بسته‌اند.

حجت‌الاسلام سعیدی تأکید کرد: صهیونیست‌ها بر تمام شئون آمریکایی‌ حاکم هستند و رئیس جمهور آمریکا جرأت نمی‌کند قدمی یا قلمی بدون هماهنگی با صهیونیست‌ها بردارد از این رو سیاست‌های آمریکا در کشورهای مختلف شکست خورده است.

وی با بیان اینکه ۸۶ کشور در مقابل سوریه شکست خورده و اراده جمهوری اسلامی حاکم شده اظهار کرد: استکبار جهانی از این قدرت و نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در هراس است.

امام جمعه قم افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران سی و هفتمین سال تولد خود را جشن می‌گیرد و ایران نه تنها ضعیف نشده بلکه از صلابت و عزت بیشتری برخوردار است اما در این سال‌ها شوروی ملحد به تاریخ پیوست، آمریکا قدرتش را از دست داد، اسرائیل چهارمین ارتش قدرتمند دنیا را داشت اما در برابر مردم فلسطین به زانو در آمد.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: اینکه مردم با همان شور و صلابت پیروزی انقلاب را جشن می‌گیرند و جوانان زیادی در این جمع حضور دارند ممکن است امر ساده‌ای باشد اما برای دشمنان و مردم دیگر کشورها امر عجیب و غیرقابل باور است. معنای این حضور آن است که انقلاب اسلامی قائم به مردم است.

تیم مذاکره کننده مورد تأئید ملت هستند

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) تاکید کرد: هر کسی با هر فکر و مکری در صدد ضربه زدن به انقلاب باشد با این مردم با ایمان مواجه می‌شود.

وی اضافه کرد: آمریکا در ایران با مردم طرف است و پیام مردم ما در این راهپیمایی به تیم مذاکره کننده که مورد تائید ملت هستند این است که با قدرت از حق ملت دفاع کنید و هرگز از موضع قدرت عقب نشینی نکنید.

حجت الاسلام سعیدی اضافه کرد: ما در طول سی و شش سال از انقلاب همه چیز را با عزت و اقتدار به دست آورده ایم و ما شکر نعمت جمهوری اسلامی را به جا می‌آوریم.