«مردم، رهبری و نیروهای مسلح» ۳ عامل ناکامی فتنه آمریکایی- اسرائیلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در خطبه های نماز جمعه شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به فتنه اخیر دیماه در کشور بیان کرد: قبل از جنگ ۱۲ روزه بین رژیم صهیونیستی و آمریکا در شیوه کار علیه ایران اختلاف نظر بود رژیم صهیونیستی اعتقاد داشت که باید عملیات نظامی انجام داد تا دو هفته ایران در ساماندهی خودش دچار تاخیر شود.

وی با بیان اینکه اسرائیل گام دوم خود را بر وی عناصر اغتشاشگر چیده بود، افزود: عناصری که در این بازی دیماه ۱۴۰۴ نقش فعال داشتند همان کسانی بودند که در جنگ ۱۲ روزه ماموریت خود را به اتمام نرسانده بودند.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه آمریکا با اسرائیل موافق نبود زیرا آمریکا می داند با حرکت نظامی نمی توان به نتیجه رسید، گفت: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه وارد فاز نظامی شد اما چند عامل این حرکت را همان نخست خنثی کرد که نخستین عامل نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه مردم و نیروهای مسلح دومین و سومین عاملی بودند که طرح اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد، گفت: وقتی در جنگ ۱۲ روزه موشک های ایران شلیک شد و وضعیت اسرائیل برهم ریخت، معادله عوض شد زیرا خود اسرائیلی ها هم باور نمی کردند که موشک های ایران بتوانند با این اقتدار معادلات را برهم بزنند.

وی با بیان اینکه اسرائیل همان موقع فهمید که با اقدام نظامی نمی تواند با ایران اسلامی درگیر شود، افزود: فاز نظامی اسرائیل علیه ایران اسلامی جواب نداد و در نهایت شاهد بودیم که آتش بس را بعد از ۱۲ روز پیشنهاد کرد و ایران آن را پذیرفت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بیان اینکه اسرائیل و آمریکا یقین داشتند که در محله اول موفق می شوند اما عنایت های الهی نگذاشت این چنین شود، گفت: نقش رهبری، دل گرمی مردم با حمایت ذات ربوبی خداوند و اقتدار نیروهای مسلح سبب شد تا الگوی رژیم صهیونیستی جواب ندهد. در نتیجه به دنبال فتنه ای جدید در فاز امنیت رفتند.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه در این فاز حتی آمریکایی ها و اسرائیلی ها تروریست های خودشان را برای اهداف خاصی مانند تخریب مساجد و مکان های مذهبی و خانه های اهل بیت(ع) ساماندهی کرده بودند، گفت: به حول قوه الهی و با اقتدار ایران اسلامی و حضور مردم در صحنه ها به خصوص ۲۲ بهمن یکبار دیگر فتنه دشمن ناکام باقی ماند و پیروزی به انقلاب اسلامی رسید.