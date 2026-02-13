استقلال خوزستان سه امتیاز را در خانه حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال خوزستان و فجرسپاسی در هفته بیست و یکم لیگ برتر امروز جمعه ۲۴ بهمن و از ساعت ۱۶ با قضاوت مهدی جبرئیلی در ورزشگاه شهدای فولاد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان امیر خلیفه اصل به پایان رسید. امیرحسین جلالی وند زننده تنها گل این بازی بود.

نیمه اول این مسابقه از ابتدا تاکتیکی و پربرخورد دنبال شد و دو تیم تلاش داشتند با حفظ تعادل دفاعی، موقعیت‌های خطرناک را برای یکدیگر محدود کنند. داور مسابقه، مهدی جبرئیلی، در این نیمه برای کنترل بازی مجبور به استفاده از کارت زرد شد و در مجموع سه کارت زرد صادر کرد؛ دو کارت زرد برای بازیکنان استقلال خوزستان شامل حمید بوحمدان و محمد ابوالفضل کوهی و یک کارت زرد برای بازیکن فجرسپاسی، مهدی شریفی، ثبت شد.

در دقیقه ۳۳ فجرسپاسی صاحب یک ضربه پنالتی شد که موقعیت بسیار حساسی برای باز کردن دروازه حریف به وجود آمد. فرشید اسماعیلی پشت توپ ایستاد اما ضربه او با واکنش بسیار خوب محمدجواد کیا، دروازه‌بان استقلال خوزستان، مهار شد تا شانس تیم مهمان برای پیش افتادن از بین برود.

سرمربیان دو تیم، امیر خلیفه‌اصل برای استقلال خوزستان و پیروز قربانی برای فجرسپاسی با توجه به روند بازی تاکتیک‌های دفاعی و سرعت در انتقال توپ را در دستور کار داشتند و نیمه اول را بدون گل به پایان رساندند، تا رقابت برای باز کردن دروازه‌ها در نیمه دوم ادامه یابد.

در نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و فجرسپاسی، شاگردان امیر خلیفه‌اصل برتری نسبی خود را در زمین نشان دادند و تلاش کردند با کنترل توپ و حملات سریع، برتری خود را به گل تبدیل کنند.

در دقیقه ۵۷، روی یک ضدحمله سازمان‌یافته و پاس دقیق امیرمحمد سیمان‌پورشیجانی، امیرحسین جلالی‌وند با یک ضربه دقیق دروازه فجرسپاسی را باز کرد تا تنها گل بازی به ثمر برسد و استقلال خوزستان از نظر نتیجه پیش بیفتد.

پس از این گل، تیم فجرسپاسی زیر نظر پیروز قربانی تمام تلاش خود را برای جبران نتیجه به کار گرفت و با نفوذ از جناحین و ارسال توپ به محوطه جریمه استقلال، به دنبال گل تساوی بود، اما دفاع منسجم و تمرکز بالای بازیکنان میزبان مانع از باز شدن دروازه شد.

در ادامه بازی، استقلال خوزستان با حفظ مالکیت توپ و تمرکز در دفاع، اجازه موقعیت جدی دیگری به تیم مهمان نداد و مدیریت بازی به خوبی انجام شد. در دقایق پایانی، فجرسپاسی با تغییرات هجومی تلاش کرد فشار را افزایش دهد، اما دروازه بان و مدافعان استقلال خوزستان موفق شدند گل دوم را نیز دریافت نکنند.

با پایان بازی، استقلال خوزستان با کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار، مجموع امتیازات خود را به ۲۵ رساند و در جایگاه دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت، در حالی که فجرسپاسی با همان ۲۷ امتیاز پیشین در مکان هشتم باقی ماند.