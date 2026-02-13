بازگشت یک بازیکن خلاق به قلب پرسپولیس/ بیفوما همچنان خارج از گود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه دیدار حساس برابر گل‌گهر سیرجان تنها یک هدف را دنبال می‌کند که بازگشت به صدر جدول است.

سرخپوشان پایتخت پس از شکست غیرمنتظره مقابل ملوان، حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند سه امتیاز کامل این مسابقه هستند؛ بردی که می‌تواند معادلات صدرنشینی را دوباره به سود شاگردان اوسمار ویرا تغییر دهد.

شکست هفته گذشته زنگ هشداری جدی برای کادرفنی پرسپولیس بود. آنالیز دقیق بازی با ملوان از سوی کادر فنی نشان داد که سرخ‌ها در فاز بازیسازی و خلق موقعیت، به‌ویژه در یک‌سوم پایانی زمین، با افت محسوسی مواجه بوده‌اند. همین موضوع باعث شد اوسمار و دستیارانش در تمرینات اخیر تمرکز ویژه‌ای بر افزایش خلاقیت فردی، عبور از بازیکن مقابل در موقعیت‌های یک‌به‌یک و سرعت‌بخشیدن به گردش توپ داشته باشند.

نگرش تازه در فاز تهاجمی

اوسمار به‌خوبی می‌داند که گل‌گهر تیمی منظم و فیزیکی است و بستن فضاها را به‌خوبی انجام می‌دهد. به همین دلیل رویکرد سرمربی برزیلی چیزی جز بازی بدون استرس برای ایجاد موقعیت در محوطه جریمه رقیب نیست. از این رو نیاز به استفاده از بازیکنانی دارد که توانایی دریبل‌زنی، تغییر ریتم بازی و خلق موقعیت را دارند.

در تمرینات روزهای اخیر، تأکید ویژه‌ای بر بازی ترکیبی در کناره‌ها و همچنین شوت‌زنی از پشت محوطه دیده شده است. اوسمار قصد دارد با افزایش تحرک هافبک‌های تهاجمی و اضافه شدن آن‌ها به خط حمله، تنوع تاکتیکی بیشتری در ساختار هجومی تیم ایجاد کند.

عمری باز می‌گردد

خبر خوب برای کادرفنی بازگشت محمد عمری است. هافبک تکنیکی سرخ‌ها که در سه دیدار گذشته به دلیل مصدومیت حضور نداشت حالا به شرایط بازی رسیده و حتی گفته می‌شود گزینه اصلی حضور در ترکیب ابتدایی مقابل گل‌گهر است.

با این حال با توجه به دوری چند هفته‌ای از میادین، احتمالاً حضور عمری مدیریت‌شده خواهد بود و او حدود ۶۰ دقیقه در زمین باقی می‌ماند. اوسمار روی توانایی عمری در عبور از بازیکن مستقیم، ایجاد برتری عددی و کشاندن خط دفاع حریف به هم ریختگی حساب ویژه‌ای باز کرده است که در بازی با ملوان کمتر دیده شد.

بیفوما همچنان دور از ترکیب

از سوی دیگر، تیوی بیفوما همچنان خارج از معادلات ترکیب اصلی قرار دارد. به نظر می‌رسد شرایط فنی و هماهنگی تاکتیکی او با ساختار مورد نظر اوسمار هنوز به سطح مطلوب نرسیده و به همین دلیل شانس چندانی برای حضور در ترکیب ابتدایی ندارد.

این تصمیم نشان می‌دهد که اوسمار بیش از نام‌ها، به کارایی در چارچوب برنامه تاکتیکی خود توجه دارد و قصد ندارد بدون آمادگی کامل، تغییری پرریسک در خط حمله ایجاد کند.

تغییر در چیدمان و ریتم بازی

یکی از نکات قابل توجه، احتمال تغییر جزئی در آرایش تیمی است. هرچند پرسپولیس احتمالاً با همان ساختار پایه وارد زمین می‌شود اما نقش هافبک‌های کناری تهاجمی‌تر خواهد شد و مدافعان کناری نیز آزادی عمل بیشتری برای اضافه شدن به حمله خواهند داشت. ضمن اینکه محمدحسین کنعانی زادگان به دلیل مصدومیت در قلب دفاع پرسپولیس غایب خواهد بود تا مرتضی پورعلی گنجی جانشین احتمالی او شود.

با این تفاسیر حالا همه نگاه‌ها به تصمیمات اوسمار و عملکرد خط حمله‌ای دوخته شده که قرار است با نگرشی تازه وارد زمین شود. خط حمله‌ای که اگر بتواند خلاقیت فردی و انسجام تیمی را افزایش دهد می‌تواند سه امتیاز حیاتی را برای پرسپولیس به ارمغان بیاورد و این تیم را دوباره به صدر جدول برگرداند.