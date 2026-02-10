به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، روز سه شنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی، از بهرهبرداری طرحهایی با ارزش سرمایهگذاری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در این استان خبر داد و گفت: در بخش مسکن، ۸ هزار و ۱۵۸ واحد مسکونی در قالب طرحهای حمایتی ۹۹ ساله، مسکن روستایی، خودمالک شهری، بازآفرینی شهری و مسکن مهر تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است که ارزش این واحدها حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
ذاکری در ادامه به پروژههای حوزه راه اشاره کرد و افزود: در مسیر صوفیان–سلماس، قطعه دوم این محور به طول ۷ کیلومتر در حدفاصل کوزهکنان تا تسوج آماده بهرهبرداری است و با دستور رئیسجمهور افتتاح میشود.
بهره برداری از بیش از ۱۰۶ پروژه راهداری
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بخش راهداری بیش از ۱۰۶ پروژه در شهرستانهای مختلف استان به بهرهبرداری میرسد، گفت: این پروژهها با عناوین مختلف و در تقریباً تمامی شهرستانهای استان اجرا شده و مجموع ارزش سرمایهگذاری آنها حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بهرهبرداری از خط ریلی در شهرستان شبستر برای توسعه صادرات و واردات
وی در تشریح پروژههای ریلی استان اظهار داشت: یکی از خطوط فرعی ریلی در شهرستان شبستر که نقش مهمی در جابهجایی بار و توسعه صادرات و واردات دارد، با ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومان امروز به بهرهبرداری میرسد.
ذاکری همچنین از افتتاح دو پروژه مهم هواشناسی در شهرستانهای بستانآباد و مهربان خبر داد و افزود: در حوزه بازآفرینی شهری نیز دو پروژه شاخص شامل احداث «خانه محله و کتابخانه» در سکونتگاههای غیررسمی ایزد جنوبی شهرستان بناب و «مرکز فوریتهای پزشکی» در سکونتگاه غیررسمی علیآباد شهرستان مرند که طی ماههای گذشته تکمیل شدهاند، امروز افتتاح میشود.
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به اینکه مجموع این پروژهها با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا شده است، تأکید کرد: تمامی این طرحها با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری میرسد و گامی مؤثر در توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان آذربایجان شرقی به شمار میرود.
نظر شما