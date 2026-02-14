روسیه: غرب به دنبال تقابل با مسکو در قطب شمال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سفارت روسیه در دانمارک در واکنش به بیانیه سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) باعنوان ماموریت «نگهبان قطب شمال»، تاکید کرد که غرب به جای احیای همکاری و پایین نگه داشتن سطح تنش‌ها در قطب شمال، در تلاش است تا سیاست تقابل را بر این منطقه تحمیل کند.

مسیرهای مواصلاتی قطب شمال و منابع دست نخورده طبیعی و عناصر استراتژیک آن باعث شده این منطقه به کانون جنگ بین کشورها به ویژه روسیه، چین و آمریکا تبدیل ‌شود. کشورهای مذکور در زمینه توسعه پروژه‌های زیرساختی و ساخت ناوگان یخ‌شکن‌ها، رقابت بین‌المللی فزاینده‌ای را دنبال می کنند که ممکن است منطقه را به میدان جنگ آینده تبدیل کند.

منطقه قطب شمال در مجاورت قطب شمال قرار دارد و شامل بخش‌هایی از اوراسیا و آمریکای شمالی می‌شود و تقریباً کل اقیانوس منجمد شمالی و جزایر آن، به استثنای جزایر ساحلی نروژ را پوشش می‌دهد. مساحت منطقه قطب شمال حدود ۲۷ میلیون کیلومتر مربع است و حاوی ذخایر عظیمی از منابع انرژی مانند هیدروکربن‌ها، مواد معدنی و عناصر استراتژیک و کمیاب است. همچنین آب‌های قطب شمال حاوی منابع بیولوژیک عظیمی با اهمیت جهانی هستند. آب‌های منطقه قطب شمال زیستگاه بیش از ۱۵۰ گونه ماهی است.

در حال حاضر پنج کشور روسیه، نروژ، دانمارک، کانادا و ایالات متحده آمریکا به منطقه قطب شمال مشرف هستند. سه کشور اروپایی ایسلند، سوئد و فنلاند نیز عضو شورای قطب شمال هستند. این کشورها، با وجود عدم دسترسی مستقیم به اقیانوس منجمد شمالی، در نزدیکی دایره قطب شمال قرار دارند.