اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال برای ۴۴ هزار کودک در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، با اشاره به همجواری استان هرمزگان با کشورهای بومی فلج اطفال در مرزهای شرقی و تردد اتباع از کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان، اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال را دارای اهمیت ویژه دانست.
وی اظهار کرد: برای حفظ دستاورد بزرگ ریشهکنی فلج اطفال در کشور و به حداقل رساندن خطر ورود و چرخش ویروس وحشی پولیو، عملیات سالانه ایمنسازی تکمیلی در دو نوبت و بهصورت فعال و خانهبهخانه در مناطق پرخطر انجام میشود.
میرزاده افزود: نوبت اول طرح واکسیناسیون قطره فلج اطفال از ۲۰ دیماه لغایت ۲۲ دیماه سال جاری برای ۴۴ هزار و ۸۳۹ کودک زیر پنج سال آغاز میشود و مرحله دوم نیز از ۲۵ بهمنماه شروع شده و تا ۲۷ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
معاون بهداشتی دانشگاه در تشریح نحوه اجرای این طرح در سطح استان گفت: واکسیناسیون در مناطق پرخطر روستایی و حاشیه شهرها بهصورت خانهبهخانه توسط تیمهای عملیاتی انجام میشود و در سایر مناطق شهری، والدین میتوانند با مراجعه حضوری به مراکز و پایگاههای بهداشتی نزدیک محل سکونت خود، نسبت به واکسیناسیون کودکان اقدام کنند.
وی همچنین از مشارکت گسترده نیروهای بهداشتی در این طرح خبر داد و بیان کرد: در اجرای این برنامه، ۵۷۵ تیم عملیاتی دو نفره با همراه داشتن کارت شناسایی مورد تأیید دانشگاه و در مجموع یکهزار و ۵۷۵ نفر از کارکنان دانشگاه و داوطلبان سلامت مشارکت دارند.
رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان مناطق پرخطر عملیاتی این طرح را شامل ساکنان حاشیه شهرها با دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی، کلیه مهاجران خارجی ساکن در اردوگاهها یا خارج از اردوگاهها، خانوارهای مقیم در کلنیها و محلهای تجمع عمده مهاجران خارجی، شهرستانهای دارای مرز مستقیم خاکی و دریایی با افغانستان و پاکستان و همچنین کودکان زیر پنج سالی که بههمراه مادران خود در زندانها اقامت دارند، عنوان کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: واکسیناسیون تکمیلی در جمعیت هدف کودکان زیر پنج سال (متولدین ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ به بعد) با استفاده از واکسن دوظرفیتی فلج اطفال و در مناطق پرخطر استان انجام میگیرد.
نظر شما