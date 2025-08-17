روبیو: هنوز مسائل دشواری بین روسیه و اوکراین باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فاکس نیوز» در سخنانی اعلام کرد: هنوز مسائل دشواری بین روسیه و اوکراین باقی مانده است. بحث در مورد مرزها و سوالات مربوط به ضمانت‌های امنیتی بلندمدت دشوار است. پس از نشست آلاسکا، موضوع دستیابی به آتش‌بس در اوکراین همچنان در دستور کار است.

وزیر امور خارجه آمریکا در این خصوص ادعا کرد: توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، دشوارترین توافقی است که ما توانسته‌ایم به آن دست یابیم! بسیاری از گفتگوها با رئیس جمهور اوکراین فردا دوشنبه حول محور ضمانت‌های امنیتی و خواسته‌های کی یف خواهد بود. بهترین فرجام برای درگیری اوکراین از نظر ایالات متحده، یک پیمان صلح کامل خواهد بود، نه یک آتش‌بس موقت.

«مارکو روبیو» در این ارتباط اضافه کرد: نمی‌دانم چه کسی گفته ترامپ از پیشنهاد پوتین برای کنترل کامل لوهانسک و دونتسک توسط روسیه حمایت می‌کند. آمریکا آماده است در صورت عدم پیشرفت در مسئله اوکراین، تمام تحریم‌ها علیه روسیه را حفظ کرده و تحریم‌های جدیدی وضع کند.

وی در ادامه افزود: آمریکا در حال مذاکره با روسیه در مورد مسائل مربوط به مرزهای اوکراین، تضمین‌های امنیتی احتمالی و همکاری کی یف با ائتلاف‌های نظامی است. آمریکا از ایده واگذاری کنترل کل قلمرو دونباس به روسیه حمایت نمی‌کند. آمریکا انتظار نداشت در دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا بر سر اوکراین توافقی حاصل شود، زیرا کی یف در این مذاکرات حضور نداشت.