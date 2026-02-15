پلیتیکو: آمریکا یک پیام در کنفرانس مونیخ به اروپا مخابره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیتیکو به نقل از یک مسئول اروپایی گزارش داد: آمریکا به اروپا در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ این پیام را مخابره کرد که نظام جهانی قدیم دیگر قابل حمایت نیست و واشنگتن به همپیمانان ضعیف نیازی ندارد.

پیشتر نیز فایننشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آلمانی گزارش داده بود که اروپایی ها از سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مذکور ناراضی هستند.

روبیو روز شنبه گفته بود که اختلافات میان آمریکا و اروپا ناشی از نگرانی واشنگتن در قبال آینده اروپا است و می خواهد این کشورها قدرتمند باقی بمانند.

این در حالی است که ترامپ بارها از اروپا به دلیل مشارکت ضعیف در پرداخت هزینه های ناتو انتقاد کرده بود.