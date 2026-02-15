  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

پلیتیکو: آمریکا یک پیام در کنفرانس مونیخ به اروپا مخابره کرد

پلیتیکو: آمریکا یک پیام در کنفرانس مونیخ به اروپا مخابره کرد

یک رسانه غربی به پیام مخابره شده از سوی آمریکا خطاب به اروپایی ها در جریان کنفرانس مونیخ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیتیکو به نقل از یک مسئول اروپایی گزارش داد: آمریکا به اروپا در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ این پیام را مخابره کرد که نظام جهانی قدیم دیگر قابل حمایت نیست و واشنگتن به همپیمانان ضعیف نیازی ندارد.

پیشتر نیز فایننشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آلمانی گزارش داده بود که اروپایی ها از سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مذکور ناراضی هستند.

روبیو روز شنبه گفته بود که اختلافات میان آمریکا و اروپا ناشی از نگرانی واشنگتن در قبال آینده اروپا است و می خواهد این کشورها قدرتمند باقی بمانند.

این در حالی است که ترامپ بارها از اروپا به دلیل مشارکت ضعیف در پرداخت هزینه های ناتو انتقاد کرده بود.

کد مطلب 6749286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بدبخت اروپا چقدر هزینه بکندهزینه اوکراین پرداخت کرده 90میلیارد پرداخت خواهد کرد علاوه از این نفت و گاز آمریکا چندین برابر براشذتحمیل شده علاوه از این ترامپ میخواهد 5.ناخالص داخلی را صرف ناتو بکنندترامپ میخواهد اروپا با بحران اقتصادی روبرو بشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها