هواشناسی: وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران تا صبح دوشنبه

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی اظهار کرد: طی دو روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری و همراه با وزش باد خواهد بود.
وی افزود: پیرو صدور هشدارهای سطح زرد شماره ۶۵ و ۶۶، تا صبح دوشنبه در برخی ساعات وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد بسیار شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد.
خورشیدی ادامه داد: امروز، بهویژه در نیمه شمالی و غربی استان، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق رخ میدهد و در ارتفاعات بارش باران و برف، گاهی کولاک و در نقاط مستعد احتمال تگرگ و ریزش بهمن دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: از دوشنبه تا چهارشنبه آسمان غالباً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی پیشبینی میشود.
وی در پایان گفت: امروز کاهش محسوس دما رخ میدهد، اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
