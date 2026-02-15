  1. استانها
  2. تهران
۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

هواشناسی: وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران تا صبح دوشنبه

هواشناسی: وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران تا صبح دوشنبه

تهران- مدیرکل اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک در استان تا صبح دوشنبه خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی دو روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری و همراه با وزش باد خواهد بود.

وی افزود: پیرو صدور هشدارهای سطح زرد شماره ۶۵ و ۶۶، تا صبح دوشنبه در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد بسیار شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد.

خورشیدی ادامه داد: امروز، به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد و در ارتفاعات بارش باران و برف، گاهی کولاک و در نقاط مستعد احتمال تگرگ و ریزش بهمن دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: از دوشنبه تا چهارشنبه آسمان غالباً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان گفت: امروز کاهش محسوس دما رخ می‌دهد، اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه روند افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

کد مطلب 6749289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها