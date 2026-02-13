احتمال تگرگ و ریزش بهمن در ارتفاعات شمالی تهران

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی سه روز آینده آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۶۵ مورخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، در این مدت در برخی نقاط استان بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد و در مناطق جنوبی و غربی گاهی وزش باد شدید و در برخی ساعات وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: از بعدازظهر شنبه تا روز یکشنبه، به‌ویژه در بخش‌های شمالی و غربی استان، گاهی رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات نیز بارش برف و باران، گاهی کولاک و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و ریزش بهمن وجود دارد.

خورشیدی بیان کرد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود و در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروز و فردا ماندگاری هوای گرم ادامه دارد، اما روز یکشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.