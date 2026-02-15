به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از مراکز صنعتی و توزیع اقلام خوراکی در قالب اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالای دامغان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ۴۰ تن ماکارونی تاریخ مصرف گذشته در دامغان کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه این ماکارونی ها توسط کارشناسان دو میلیارد ریال ارزش گذاری شده است، افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان دامغان به اتفاق نماینده اداره صمت و تعزیرات حکوتی در بازدید از انبار مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی توانستند این محموله را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه این محموله تحویل نماینده بهداشت دامغان شد، تاکید کرد: طرح مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان دامغان با همکاری دستگاه های مختلف تداوم خواهد داشت.

عرب همچنین در مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده انبار مواد غذایی و همچنین تخلفات این حوزه چه در زمینه تولید و چه عرضه، مراتب را با سامانه ۱۱۰ و ۱۲۴ در میان بگذارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.