آمادگی ۹۰ درصد مساجد آسیب دیده برای برگزاری نماز در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه تکریم و تعظیم مساجد و محور فعالیت‌های مساجد در ماه مبارک رمضان، یکشنبه ۲۶ بهمن ماه با حضور حجت‌الاسلام علی نوری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، برگزار شد.

نوری در این نشست با اشاره به حوادث پایان سال ۱۴۰۴ و آسیب‌های وارده به مساجد، گفت: مساجد اگرچه از مراکز اجتماعی و شهری محسوب می‌شوند، اما به عنوان بیت الله و محلی برای اجتماع مردم با محوریت ذکر خدا، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ دینی ما دارند و جزو شعائر الهی محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: دشمنی استکبار جهانی در حوادث گذشته، رنگ و بوی خاصی با فرهنگ دینی و ایرانی ما داشت؛ به‌طوری‌که قرآن کریم که همه ما از بدو تولد با آن آشنا بودیم مورد تعرض قرار گرفت و برخی جوانان ما در مساجد به شهادت رسیدند. طبق آمار، حدود ۳۰۰ مسجد در سطح کشور مورد آسیب قرار گرفتند.

نوری افزود: در دین ما توجه به مسجد شاخصه‌ای از ایمان است و مردم در مواجهه با مسجد سوزی پاسخی شایسته دادند. اگرچه بناهای مساجد سوزانده شد، اما باطن آن نسوخت و تلاش‌های مردمی برای بازسازی آغاز شد. از اول ماه شعبان، نهضت «گلدسته‌های ایران» با هدف مشارکت در مرمت و بازسازی مساجد آسیب‌دیده آغاز شده و افراد بسیاری با اهدای مبالغ و اقلامی مانند طلا، در این حرکت مردمی مشارکت کرده‌اند.

وی به اقدامات عملی این نهضت اشاره کرد و گفت: شماره حسابی برای دریافت کمک‌های نقدی مردم اختصاص یافت و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۱۴۰ نیز برای تسهیل کمک‌ها و هماهنگی حضور جهادی فعال شد. نزدیک به ۶۰ درصد پیامک‌های دریافتی مربوط به کمک هدیه مالی، ۱۲ درصد برای حضور جهادی و بقیه شامل دلنوشته‌های ارزشمندی بود که احتمالاً در قالب کتابچه‌ای منتشر خواهد شد.

نوری افزود: در تهران ۶۴ مسجد مورد تعرض قرار گرفت که از این تعداد ۱۷ مسجد آسیب جدی دیدند و بناهای آن‌ها به دلیل نوع تعرض کاملاً از بین رفته است. تاکنون ۹۰ درصد مساجد آسیب‌دیده در سطح کشور برای برگزاری نماز در ماه رمضان آماده شده‌اند، هرچند برخی به دلیل نیاز به استحکام‌سازی، هنوز امکان برپایی نماز در آن‌ها وجود ندارد.

وی افزود: در تهران، ۱۹ مسجد نیازمند مرمت اساسی هستند و بقیه با رسیدگی‌های اولیه احیا شده‌اند، هرچند برخی سخت‌افزارها همچنان آسیب‌دیده‌اند. همکاری شهرداری تهران در جلسه‌ای با حضور آقای زاکانی تأیید شد، اما جنبه مردمی این حرکت هرگز نباید نادیده گرفته شود؛ چرا که پایه اولیه مرمت با مبالغ مردمی آغاز شده است. از سوی دیگر، با ۷۸ هزار و ۱۹۱ مسجد ثبت‌شده در سامانه سجع، دو اقدام کلیدی یعنی الگوی قرارگاهی برای هماهنگی نهادها و احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد در دستور کار قرار گرفته است.

نوری به برنامه‌های فرهنگی ماه رمضان اشاره کرد و گفت: با ابتکار و سلیقه ویژه، مسجد محور قرار گرفته و فعالیت‌هایی مانند مناجات‌خوانی توسط یکی از مداحان هر شب در یکی از مساجد برگزار می شود. همچنین جشنواره عمار توجه ویژه به نقش مساجد داشته است.

رئیس مرکز امور مساجد استان تهران از برگزاری پویش ایران همدل ۵ خبر داد و گفت: با مشارکت ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه و مساجد سراسر کشور، تا پایان ماه رمضان پویش ایران همدل برگزار می شود تا مساجدی که روزی پیشتاز مواسات و همدلی با مردم غزه و فلسطین بودند به کمک مردم کشور بیایند.

نوری به سه محور اصلی کمک‌رسانی در ماه رمضان اشاره کرد: اطعام و افطاری ساده در مساجد، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای مردم محله، و حمایت از کودکان یتیم و بی‌سرپرست با همکاری کمیته امداد در ۱۰ هزار مسجد از محورهای پویش ایران همدل است. همچنین تأمین جهیزیه برای نوعروسان در پنج جمعه پیش‌رو و توزیع پوشاک نو برای خانواده‌های نیازمند در دستور کار قرار گرفته است.