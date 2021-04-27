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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

معاون کمیته امداد استان قزوین:

مرحله سوم پویش ایران همدل در حال اجراست

مرحله سوم پویش ایران همدل در حال اجراست

قزوین-معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین گفت: مرحله سوم پویش ایران همدل با هدف کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از کرونا از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) قزوین فرزاد فرهادی بیان کرد: رزمایش مواسات سال گذشته در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در نیمه شعبان اجرایی شد و در سال جاری نیز همدلی و کمک مومنانه استمرار خواهد یافت.

وی ادامه داد: مرحله سوم پویش ایران همدل با هدف کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از کرونا از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و در سراسر استان قزوین در حال اجراست.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: یقین دارم سومین مرحله پویش ایران همدل، آثار پر برکتی برای کمک به نیازمندان خواهد داشت و رکورد جدیدی از مشارکت مردمی برای کمک به محرومان رقم خواهد زد.

وی افزود: سال گذشته در رزمایش ایران همدل مردم استان قزوین بیش از ۱۲ میلیارد تومان کمک کردند که در قالب غذای گرم، سبد کالا و سایر کمک‌های اهدایی، به نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا اختصاص یافت.

فرهادی عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان سال گذشته بیش از ۳۱۰ هزار سبد کالا و غذای گرم میان نیازمندان و محرومان توزیع شد که برای سال جاری برنامه ریزی کرده‌ایم تا این رقم را به ۳۱۳ هزار برسانیم.

وی اظهارکرد: پویش ایران همدل با محوریت پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه پژوهشی، فرهنگی انقلاب اسلامی khamenei.ir و با همکاری کمیته امداد و دیگر نهادها اجرا می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان قزوین ضمن دعوت از مردم، خیران و همه نهادها و دستگاه‌های مسئول برای پیوستن به مرحله سوم پویش ایران همدل گفت: اقشار مختلف مردم نیکوکار می‌توانند برای ارائه کمک‌های خود به اقشار نیازمند و آسیب دیده از کرونا از طریق شمارگیری کد مهربانی # ۰۲۸*۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۸۵۱۵-۵۰۰۲-۹۹۷۹-۶۰۳۷ اقدام کنند.

وی یادآورشد: همچنین مراکز کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر شهرها و روستاهای استان آماده دریافت کمک‌های مردمی در سومین مرحله پویش ایران همدل هستند.
 

کد مطلب 5199036

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