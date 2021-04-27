مرحله سوم پویش ایران همدل در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) قزوین فرزاد فرهادی بیان کرد: رزمایش مواسات سال گذشته در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در نیمه شعبان اجرایی شد و در سال جاری نیز همدلی و کمک مومنانه استمرار خواهد یافت.
وی ادامه داد: مرحله سوم پویش ایران همدل با هدف کمک به خانوادههای نیازمند و آسیب دیده از کرونا از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و در سراسر استان قزوین در حال اجراست.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: یقین دارم سومین مرحله پویش ایران همدل، آثار پر برکتی برای کمک به نیازمندان خواهد داشت و رکورد جدیدی از مشارکت مردمی برای کمک به محرومان رقم خواهد زد.
وی افزود: سال گذشته در رزمایش ایران همدل مردم استان قزوین بیش از ۱۲ میلیارد تومان کمک کردند که در قالب غذای گرم، سبد کالا و سایر کمکهای اهدایی، به نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا اختصاص یافت.
فرهادی عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان سال گذشته بیش از ۳۱۰ هزار سبد کالا و غذای گرم میان نیازمندان و محرومان توزیع شد که برای سال جاری برنامه ریزی کردهایم تا این رقم را به ۳۱۳ هزار برسانیم.
وی اظهارکرد: پویش ایران همدل با محوریت پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه پژوهشی، فرهنگی انقلاب اسلامی khamenei.ir و با همکاری کمیته امداد و دیگر نهادها اجرا میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قزوین ضمن دعوت از مردم، خیران و همه نهادها و دستگاههای مسئول برای پیوستن به مرحله سوم پویش ایران همدل گفت: اقشار مختلف مردم نیکوکار میتوانند برای ارائه کمکهای خود به اقشار نیازمند و آسیب دیده از کرونا از طریق شمارگیری کد مهربانی # ۰۲۸*۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۸۵۱۵-۵۰۰۲-۹۹۷۹-۶۰۳۷ اقدام کنند.
وی یادآورشد: همچنین مراکز کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر شهرها و روستاهای استان آماده دریافت کمکهای مردمی در سومین مرحله پویش ایران همدل هستند.
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