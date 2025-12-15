به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا عصر دوشنبه در جریان بازدید از بیمارستان جدید نجف‌زاده اردبیل اظهار کرد: پروژه بیمارستان جدید مرحوم نجف‌زاده با مساحتی بالغ بر ۵۲ هزار متر مربع و ظرفیت ۱۴۰ تخت، خدمات درمانی را برای ۵۴۰ نفر ارائه خواهد داد.

وی افزود: این پروژه در سال جاری از محل منابع ملی ۲۰۰ میلیارد تومان و از محل توازن استان ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده است. همچنین ۴۰ میلیارد تومان دیگر تخصیص یافته و لازم است ۲۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تأمین شود. از سوی دیگر، ۱۶۰ میلیارد تومان از محل توازن مرکز استان در دست پیگیری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: با توجه به اخبار مثبت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۸۵۰ میلیارد تومان برای سال آینده از محل منابع ملی و توازن استان پیش‌بینی شده است. همچنین از سایر منابع از جمله ماده ۵۶، پیگیری‌های لازم برای تأمین مالی در حال انجام است.

داورنیا گفت: در حال حاضر قرارداد اسکلت‌سازی پروژه با پیشرفت ۶۰ درصدی منعقد شده و طی دو تا سه ماه آینده به ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت خواهد رسید.

وی بیان کرد: توافق شده است که تا پایان سال، اسکلت‌سازی، دیوارچینی و سقف‌زنی انجام شود. همچنین اسناد قرارداد دوم به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان آماده شده و هفته آینده بارگذاری می‌شود. با تجهیز کامل پروژه طی دو تا سه سال آینده، این بیمارستان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: این بیمارستان بخش مهمی از نیازهای استان را در حوزه مرکز حوادث و سوانح پوشش خواهد داد و هم‌زمان عملکرد آموزشی-درمانی خواهد داشت. بر اساس برآوردها، کمبود تخت‌های بیمارستانی استان یک هزار و ۸۰۰ تخت است که وزارت بهداشت آن را یک هزار و ۳۰۰ تخت اعلام کرده است.

داورنیا افزود: در سال‌های آینده تمرکز بر ارتقای بیمارستان سینا با ۵۴ تخت خواهد بود تا در پنج تا شش سال آینده، دو بیمارستان جدید مجهز، تخصصی، فوق‌تخصصی و آموزشی-درمانی در اختیار مردم شریف و نجیب استان اردبیل قرار گیرد.