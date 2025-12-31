اختصاص اعتبارات کلان و تجهیزات پیشرفته برای ارتقای سلامت استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر امروز در بازدید از پروژههای عمرانی و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد: پیگیری تأمین اعتبارات و تجهیزات ضروری از طریق وزارتخانه ادامه دارد تا خدماتی شایسته به مردم استان اردبیل ارائه شود.
وی با اشاره به بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی مرحوم نجفزاده به عنوان یکی از پروژههای کلیدی سلامت، افزود: در سفر اخیر رئیسجمهور، بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان در نظر گرفته شده است.
استاندار اردبیل از بهرهبرداری چند پروژه در دهه فجر خبر داد و گفت: دانشکده پیراپزشکی، خوابگاه ۴۰۰ نفره و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی با هزینهای حدود ۳۵ میلیارد تومان از جمله این طرحها هستند.
امامییگانه همچنین به سایر پروژههای حوزه سلامت اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج) مشکینشهر و توسعه اورژانس بیمارستان امام (ره) خلخال، همراه با بیمارستان نجفزاده، در مجموع بیش از ۳,۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای استان تأمین شده، نمونههایی همچون سیتیاسکن بیمارستان فاطمی، امآرآی بیمارستان امام (ره)، رادیوتراپی و دستگاههای تصویربرداری پیشرفته در بیمارستان علوی را برشمرد.
استاندار اردبیل افزود: تجهیزات بخشهای ویژه، رادیولوژی، سونوگرافی و اکو نیز به بیمارستانهای شهرستانهای مختلف استان رسیده و ۸ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس اضافه شده است.
امامییگانه با اشاره به افزایش ظرفیت بستری، خاطرنشان کرد: ۷۰ تخت جدید به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اضافه شده است.
وی در پایان با تأکید بر جذب نیروی انسانی، گفت: ۴۷۵ نفر در بخشهای بهداشت، درمان و اداری استخدام شدهاند و ۶۵۰ پست جدید نیز به چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی اضافه شده که اقدامی کمسابقه در سالهای اخیر است.
