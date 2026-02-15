به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رییس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره حوادث اخیر کشور و با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از اعضای جامعه پزشکی به دلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشده‌اند، گفت: برخورد یا بازداشت کادر درمان به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای، خط قرمز قطعی سازمان نظام پزشکی است.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهیده مرضیه رضوی‌نیا از اعضای جامعه مامایی کشور، اظهار کرد: این بانوی فداکار در حین انجام وظیفه درمانی به شهادت رسید، اما متأسفانه آن‌گونه که شایسته بود، به این حادثه پرداخته نشد. نام این شهیده باید برای همیشه در حافظه جامعه پزشکی و مامایی کشور زنده بماند.

۱۳ هزار عمل جراحی در پی حوادث اخیر کشور

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان در روزهای اخیر، گفت: در شرایطی که دشمن وضعیت بحرانی و شبیه به جنگ شهری را بر کشور تحمیل کرد، جامعه پزشکی بدون وقفه در میدان حضور داشت و در مدت کوتاهی بیش از ۱۳ هزار عمل جراحی بزرگ و کوچک انجام شد.

وی افزود: بسیاری از پزشکان پیشکسوت، بازنشسته و همکارانی که حتی آنکال نبودند، داوطلبانه و بدون هیچ‌گونه چشمداشت مالی به درمان مجروحان پرداختند.

آزادی ۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان حوزه سلامت با پیگیری نظام پزشکی

وی افزود: در عین حال، ممکن است تعدادی از افراد شاغل در حوزه سلامت به دلایلی بازداشت شده باشند که تعدادی از آنان پس از طی مراحل قانونی، آزاد شده‌اند و از ۳۳ نفری که بازداشت شده‌اند تا کنون ۱۱ نفر با پیگیری های سازمان نظام پزشکی آزاد شده اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: نسبت دادن این موارد به فعالیت درمانی، کاملاً نادرست و خلاف واقع است و موجب خدشه به امنیت روانی کادر درمان می‌شود.

وی اتهامات مطرح‌شده علیه برخی پزشکان و مسئولان حوزه سلامت را بی‌اساس دانست و گفت: طرح ادعاهایی مانند همکاری پزشکان در بازداشت بیماران یا گزارش‌دهی درمانی، صرفاً لجن‌پراکنی رسانه‌ای است و هیچ سند معتبری ندارد.

دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیشرفت‌های نظام سلامت کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران باردار، توسعه شبکه بهداشت، پیشرفت در پیوند اعضا، خودکفایی دارویی و جایگاه ممتاز ایران در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی نوین، از مهم‌ترین دستاوردهای چهار دهه گذشته است.

به گفته رئیس‌زاده، ایران امروز در بسیاری از شاخه‌های پزشکی نوین، از جمله ژن‌تراپی و پزشکی بازساختی، در میان کشورهای پیشرو منطقه قرار دارد.

افزایش ظرفیت پزشکی باید کارشناسی‌شده باشد

وی با انتقاد از افزایش غیرکارشناسی ظرفیت پذیرش پزشکی اظهار کرد: هرگونه افزایش ظرفیت بدون توجه به زیرساخت‌های آموزشی و قوانین بالادستی، خلاف قانون بوده و به زیان کیفیت آموزش پزشکی است و اگر باید بر اساس برنامه هفتم جلو برویم تا به همین الان نیز برنامه هفتم توسعه محقق شده است.

زیرمیزی نتیجه تعرفه‌های غیرواقعی است

رئیس‌زاده درباره پدیده زیرمیزی در پزشکی گفت: این مسئله ناشی از شکاف بین تعرفه واقعی خدمات پزشکی و قیمت‌های دستوری است و تا زمانی که این شکاف توسط بیمه‌ها جبران نشود، ریشه مشکل باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به سیاست‌های جمعیتی کشور تأکید کرد: اگر افزایش جمعیت یک دغدغه جدی است، باید در عمل از جامعه مامایی و متخصصان زنان حمایت شود.

عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها، تخلف است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان با اشاره به موضوع کارت‌خوان در مطب‌ها گفت: عدم استفاده از کارت‌خوان تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد، اما نباید تخلف‌های محدود بهانه‌ای برای تخریب کل جامعه پزشکی باشد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، وی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی ایران در همه شرایط در کنار مردم ایستاده و یکی از سرمایه‌های اجتماعی کشور محسوب می‌شود.