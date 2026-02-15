۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

شناسایی ۵ تقاطع پرترافیک در شهر قزوین 

قزوین- معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از شناسایی پنج تقاطع پرترافیک این شهر با بیشترین میانگین طول صف در هفته سوم بهمن‌ماه خبر داد.

مجتبی جانی در گفت‌‎وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت‌گرفته از وضعیت ترافیکی معابر شهری در هفته سوم بهمن‌ماه، پنج تقاطع به‌عنوان پرترافیک‌ترین نقاط شهر از نظر میانگین طول صف خودروها شناسایی شدند.

وی افزود: داده‌های استخراج‌شده از پایش‌های ترافیکی نشان می‌دهد شهروندان در این تقاطع‌ها بیشترین زمان انتظار پشت چراغ قرمز را تجربه کرده‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: بر این اساس، تقاطع‌های شهید سلیمانی – معلم، ولیعصر (عج)، شورا، میرداماد و ۲۲ بهمن در صدر فهرست شلوغ‌ترین تقاطع‌های شهر قرار دارند.

جانی همچنین با اشاره به تحلیل بازه‌های زمانی پرتردد گفت: بررسی داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد ساعات اوج ترافیک در روزهای عادی هفته همچنان در سه بازه زمانی متمرکز است که شامل اوج صبحگاهی از ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۱۵، اوج ظهرگاهی از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۱۵ و اوج عصرگاهی از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵ می‌شود.

وی در پایان با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: رانندگان برای تردد در این مسیرها، زمان سفر خود را مدیریت کرده و در صورت امکان از ساعات غیرپیک استفاده یا مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند تا از حجم ترافیک کاسته شود.

