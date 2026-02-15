نجاتی: ۹۶۳ داوطلب برای انتخابات شوراهای روستای خوزستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا، اظهار کرد: ثبتنام داوطلبان از ۲۴ بهمنماه آغاز شده و تا پایان روز دوم ثبتنام (۲۵ بهمن) تعداد ۹۶۳ نفر در استان خوزستان نامنویسی کردهاند.
وی افزود: از مجموع داوطلبان ثبتنامشده، ۳۳ نفر از بانوان هستند که برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستا اعلام داوطلبی کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات خوزستان ادامه داد: داوطلبان میتوانند تا تاریخ ۳۰ بهمنماه، همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۸، با مراجعه به سایت پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی www.keshvar.moi.ir و از طریق تبلت یا دفاتر پیشخوان دولت، نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام، بارگذاری مدارک و دریافت شناسه ثبتنام اقدام کنند.
نجاتی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۶ اردیبهشتماه برگزار خواهد شد و این انتخابات در استان خوزستان بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود.
وی هدف از برگزاری این انتخابات را تحقق انتخاباتی سالم، پرشور و بدون نقص عنوان کرد.
