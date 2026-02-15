به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب با صدور هشداری جدی به شکارچیان غیرمجاز اعلام کرد: محیطبانان استان ۲۴ ساعته مراقب طبیعت و حیات وحش هستند و هیچ فرصتی به متخلفان داده نمیشود.
وی افزود: محیطبانان طی هفته گذشته با انجام چندین مأموریت در مناطق حفاظتشده شهرستانهای بویراحمد و دنا، بار دیگر نشان دادند که حفاظت از عرصههای طبیعی هیچگاه تعطیلبردار نیست.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد گفت: در منطقه حفاظتشده سیوک شهرستان بویراحمد ۲ نفر متخلف شکار کبک دستگیر و ادوات شکار آنها کشف شد.
وی افزود: در منطقه حفاظتشده میمند شهرستان دنا ۲ شکارچی متخلف با همکاری پاسگاه انتظامی دستگیر شدند.
دیانتی نسب گفت: در پاسگاه محیطبانی میمند یک متخلف دیگر پیش از اقدام به شکار دستگیر و یک قبضه اسلحه از وی کشف شد.
وی افزود: در پارک ملی دنا نیز یک شکارچی دستگیر و لاشه پرندگان کبک و کبوتر از او ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد خطاب به شکارچیان غیرمجاز اظهار کرد: محیطبانان با آمادگی کامل در تمام ایام سال در عرصه حضور دارند و با هرگونه تعرض به طبیعت و حیات وحش با قاطعیت برخورد میکنند لذا هیچکس تصور نکند که مناطق دورافتاده یا تاریکی شب او را از دید محیطبانان مخفی نگه خواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی محیطبانان و همکاری نیروی انتظامی، از مردم خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند تا یگان حفاظت بتواند وظیفه خطیر خود را بهخوبی انجام دهد.
