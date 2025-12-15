مدیر کل نوسازی مدارس کرمان: ۳۰ درصد مدارس استان کرمان فرسوده هستند

‌به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد واعظی نژاد، پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی دو روزه مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان که در مهمانسرای فرهنگیان شهر کرمان برگزار شد، با بیان اینکه ۳۰ درصد از مدارس استان کرمان فرسوده هستند، گفت: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به‌سوی برنامه‌ریزی منطقه‌محور و تقویت سهم آموزش‌وپرورش از اعتبارات استانی، تقویت هنرستان‌ها و هوشمندسازی مدارس حرکت می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از نسخه‌های یکسان برای مناطق مختلف استان کرمان، افزود: شناخت دقیق از همه مناطق و مشکلات آن‌ها داریم و تلاش ما این است که برنامه‌ریزی‌ها کاملاً متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با اشاره به تجربه مدیریتی گذشته خود اظهار داشت: برگزاری جلسات متعدد در سطح ملی و استانی گاهی باعث دوری از کارهای اجرایی می‌شود و این موضوع نقدی است که به دوره‌های قبل، حتی مدیریت خودم، وارد می‌دانم، با این حال، به‌صورت ریز و دقیق با مسائل و چالش‌های مناطق استان آشنا هستم و هدف ما این است که با حضور میدانی، مسائل را از نزدیک بررسی کنیم.

واعظی نژاد، ادامه داد: در همین راستا برنامه‌ریزی شده است نمایندگانی برای حضور یک‌روزه در مناطق اعزام شوند و همچنین بازدید از همه شهرستان‌های استان در دستور کار قرار دارد.

وی با تشریح وضعیت اعتبارات گفت: مبنای اقدامات ما در هر شهرستان، مصوبات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در سال ۱۴۰۴ و مصوباتی که در اردیبهشت‌ماه تصویب شده‌اند، اما هنوز تخصیصی برای آن‌ها صورت نگرفته است.

وی افزود: بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال بر پایه همین ارقام انجام می‌شود و مشخص است که در هر شهرستان چه میزان اعتبار برای احداث، تعمیرات و تجهیزات در نظر گرفته شده است.

واعظی نژاد، با تأکید بر ضرورت دفاع جدی از حقوق آموزش‌وپرورش در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها گفت: سهم آموزش‌وپرورش از اعتبارات استان کرمان که سال‌ها حدود ۷ درصد بود، با پیگیری‌ها و تأکیدهای رئیس جمهور به ۱۲ درصد رسیده است، اما این عدد کافی نیست و باید حداقل به ۱۵ درصد افزایش یابد تا بتوان در سال‌های آینده شاهد تحولات زیرساختی واقعی در شهرستان‌ها بود.

وی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، خیّرساز، ملی و استانی در استان کرمان گفت: برخی پروژه‌ها سال‌هاست در حال اجرا هستند و همین موضوع باعث پراکندگی منابع شده است، در کنار این مسائل، در حوزه تجهیزات به‌ویژه تجهیزات هنرستانی با محدودیت منابع مواجه هستیم و با وجود افزایش اعداد اعتباری، تورم بالا عملاً قدرت مانور ما را کاهش داده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با بیان اینکه رویکرد نوسازی مدارس حرکت به سمت هوشمندسازی و تقویت هنرستان‌هاست، تصریح کرد: در بسیاری از مناطق هنرستان‌ها بدون تجهیزات راه‌اندازی شده‌اند و نیازمند توجه ویژه هستند.

وی گفت: ترجیح ما این است که به جای تمرکز صرف بر خرید صندلی، به سمت تأمین تجهیزات هوشمند و کارگاهی حرکت کنیم، اما کمبود شدید صندلی در مدارس، گاهی ما را ناچار می‌کند بخش عمده‌ای از اعتبارات را صرف این موضوع کنیم.

واعظی نژاد، افزود: پیش از آغاز فصل بارندگی، از همه شهرستان‌ها درخواست شد مدارس نیازمند ایزوگام را اعلام کنند، اما تأخیر برخی مناطق باعث شده فرآیند مناقصه هنوز تکمیل نشود، با این حال، تلاش می‌کنیم بخشی از سهمیه قیر را به ایزوگام اختصاص دهیم و مابقی با اولویت‌بندی به آسفالت مدارس اختصاص یابد، هرچند اعتقاد داریم در پروژه‌های جدید باید به سمت حیاط‌های پویا و شاداب حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما ساخت و تحویل مدرسه استاندارد است و نگهداری پس از آن بر عهده بهره‌بردار است؛ با این حال، نوسازی مدارس استان کرمان آماده است در چارچوب امکانات و اعتبارات موجود، همکاری لازم را برای بهبود شرایط فضاهای آموزشی انجام دهد.