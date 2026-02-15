الزام جدید ارزی برای واردکنندگان؛ اختیارات به استانداران مرزی تفویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در ساری با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در چارچوب اصلاحات انجام‌شده، واردکنندگان مکلف‌اند بعد از انجام ثبت‌سفارش، منشأ ارز مورد استفاده برای واردات را اعلام کنند تا فرآیندها با شفافیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال تسهیل روند تأمین و ترخیص کالاهای ضروری است، افزود: پیشنهاد شده بخشی از اختیارات اجرایی به استانداران استان‌های مرزی واگذار شود تا برای هفت قلم کالای مشخص، امکان اعمال انعطاف و تسریع در ترخیص فراهم شود.

رئیس کل گمرک همچنین از فراهم بودن بسترهای تسهیل تجارت خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند پیش از ورود محموله، اظهارنامه خود را ثبت کنند و مجوزهای مرتبط از جمله مجوزهای قرنطینه‌ای را دریافت کنند. خدمات گمرکی نیز به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌شود و امکان انتقال کالا به انبارهای اختصاصی وجود دارد.

عسگری تأکید کرد: رویکرد گمرک، پشتیبانی از جریان تولید و تجارت و کاهش زمان ماندگاری کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور است.