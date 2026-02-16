رئیس قوه قضائیه وارد اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، دقایقی قبل وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد.
او در این سفر یکروزه از نزدیک در جریان عملکرد مجموعههای وابسته به دستگاه قضایی این استان قرار خواهد گرفت.
استان اصفهان به دلیل تراکم بالای جمعیت، استقرار صنایع و کارخانههای متعدد، وجود بنگاههای بزرگ اقتصادی، قرار گرفتن در مسیرهای اصلی ترانزیتی و موقعیت مرکزی در کشور، با حجم بالایی از ورودی پروندههای قضایی مواجه است؛ موضوعی که موجب افزایش فشار کاری بر قضات و کارکنان دادگستری و دادسراهای استان شده است.
رئیس قوه قضائیه در این سفر ضمن دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی، با اقشار مختلف مردم، کارآفرینان و بازرگانان استان نیز گفتوگو خواهد کرد. همچنین بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی در دستور کار سفر رئیس دستگاه قضا به اصفهان قرار دارد.
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