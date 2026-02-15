عباسی: گفتمان عدالت و مقاومت انقلاب، نظام سلطه را با چالش مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی ظهر یکشنبه در بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی شیخ طوسی با اشاره به سابقه درخشان این جشنواره گفت: برگزاری این گونه رویدادها علاوه بر ارزیابی آثار علمی، فرصتی برای فرهنگ‌سازی پژوهشی و معرفی موضوعات روزآمد فراهم می‌کند و پژوهشگران را در مسیر ارائه مقالات، ترجمه، کتاب و سایر آثار علمی ترغیب می کند.

وی افزود: محور ویژه امسال جشنواره نقش عدالت و مقاومت در تحقق تمدن نوین اسلامی بوده است و پژوهشگران با تمرکز بر این موضوع، بیش از ۳۰۰ اثر علمی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه در ادامه با اشاره به برگزاری آیین نکوداشت آیت الله اراکی گفت: ایشان در تربیت طلاب غیرایرانی و انگلیسی‌زبان فعالیت‌های چشمگیری داشته و آثار علمی‌شان به زبان‌های مختلف ترجمه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی همچنین بیان کرد: آیت الله اراکی به عنوان شخصیت علمی برجسته شیعی در عرصه تقریب مذاهب شناخته می‌شوند و با همراهی دیگر علما تلاش کرده‌اند سیاست‌های وحدت اسلامی و گسترش گفتمان تقریب را توسعه دهند.

وی با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی در تاریخ جهان افزود: این انقلاب در زمانی رخ داد که مستکبران وقوع آن را غیرقابل تصور می‌دانستند و ایران را جزیره‌ای برای حفظ منافع خود قلمداد می‌کردند و انقلاب اسلامی نه تنها رخ داد بلکه به نقطه عطفی در سطح بین‌المللی تبدیل شد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی نو و مبتنی بر عدالت و مقاومت بوده که نظام سلطه را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: عدالت، مقاومت و پایبندی به ارزش‌های الهی از مولفه‌های اصلی گفتمان تمدن اسلامی هستند که تمدن‌های مادی‌گرا را دچار چالش کرده و مسیر تاریخ را برخلاف انتظار مستکبران رقم زده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی با اشاره به اهمیت نقش پژوهشگران خاطرنشان کرد: انتقال پیام معنوی و الهی انقلاب اسلامی به مخاطبان جهانی از طریق آثار علمی بسیار حائز اهمیت است و قدردانی ویژه‌ای از کسانی که محور ویژه جشنواره را این موضوع قرار دادند به عمل آمده است.

وی اظهار داشت: استمرار برگزاری این رویدادها، ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی و علمی حوزه‌های علمیه و ترویج عدالت، مقاومت و وحدت اسلامی در سطح جهانی را تقویت و جایگاه علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی تثبیت می‌کند.